Musk podľa Zuckerberga súboj nemyslí vážne, odhodlanie vystriedalo množstvo výhovoriek

Multimiliardár Elon Musk to podľa šéfa Facebooku Marka Zuckerberga s ich súbojom v klietke „nemyslí vážne“ a je „čas ísť ďalej“. Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého sa tak Zuckerberg vyjadril prostredníctvom sociálnej platformy Threads s tým, že Muskovi ponúkol „reálny termín“, no on sa vyhovára.

Nedokázali stanoviť termín ani miesto

Musk v nedeľu na svojej platforme X, známej aj ako Twitter, tvrdil, že je ochotný biť sa aj hneď v pondelok. Ešte predtým však v tweete uviedol, že má problém s ramenom, ktorý si vyžadoval menšiu operáciu a zotavovanie mu bude trvať niekoľko mesiacov. Miliardári sa na údajnom súboji dohodli ešte v júni, odvtedy však nedokázali stanoviť termín ani miesto.

Minulý týždeň sa Zuckerberg vyjadril, že navrhol termín 26. augusta, no Musk ho nepotvrdil. V piatok však taliansky minister kultúry oznámil, že s Muskom hovoril o možnej organizácii súboja v krajine v podobe charitatívneho podujatia. Podľa Muska by vraj akcia mala mať tému „starovekého Ríma“.

Bizarný nápad miliardárov

„Elon nepotvrdí termín, potom povie, že potrebuje operáciu a teraz miesto toho žiada o skúšobné kolo na mojom dvore. Ak sa raz Elon vážne postaví ku skutočnému termínu a oficiálnemu podujatiu, vie, ako ma kontaktovať. Inak je čas ísť ďalej. A ja sa sústredím na súťaženie s ľuďmi, ktorí berú šport vážne,“ napísal v nedeľu šéf spoločnosti Meta prostredníctvom Threads.

Musk ho však v reakcii na X označil za zbabelca a zdieľal screenshot údajnej konverzácie s Zuckerbergom, v ktorej okrem iného píše, že bude v pondelok v Palo Alto, kde sídli Meta a súboj tak môže byť pokojne v Zuckerbergovom Octagone. Bizarný nápad na súboj technologických magnátov vznikol v júni, keď 52-ročný Musk prostredníctvom Twitteru oznámil, že je pripravený na súboj v klietke s 39-ročným Zuckerbergom, na čo ten reagoval výzvou, aby mu poslal miesto.