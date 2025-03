Hľadáme mužských spojencov pre dobrú vec. Aj Ty v IT v novom projekte po prvý raz neoslovuje ženy

Vytvorme spoločne pracoviská, kde sa všetci cítia rešpektovaní, ocenení a vypočutí. Pracovné tímy, v ktorých ženy vnímajú túto podporu, dosahujú dlhodobo lepšie výsledky a majú zároveň aj vyššie percento žien na manažérskych pozíciách. Také firmy a organizácie majú budúcnosť — sú perspektívne, pretože budú mať dobré a udržateľné výsledky a ľudia sa v nich cítia príjemne. Cieľ vyzerá jednoducho, ale dosiahnuť ho, nie je ľahké. Ako na to? Nový projekt má názov Men Allies (Mužskí spojenci) a prichádza s ním známa organizácia Aj Ty v IT.

Nový projekt i jeho názov môže niekoho prekvapiť. Prečo? Misiou Aj Ty v IT je totiž vzdelávať, motivovať a podporovať dievčatá a ženy v ich záujme o informačné technológie. Za vyše 12 rokov existencie zorganizovali vyše 2 600 workshopov a takmer 900 online kurzov, ktoré absolvovalo bezmála 60 000 žien a dievčat.

,,Cieľom je zabezpečiť, aby ženy nezostali bokom, ale naopak, stali sa dôležitou súčasťou technologickej budúcnosti. S tým súvisí aj úsilie, aby sa ženy viac objavovali vo vedúcich pozíciách. Vnímame to ako spôsob odstraňovania rodovej nerovnosti, vylúčení, búrania predsudkov a stereotypov,“ vysvetľuje Petra KOTULIAKOVÁ, výkonná riaditeľka Aj Ty v IT. ,,Ako s tým súvisia muži a prečo ich potrebujeme ako spojencov? Lebo najlepšie výsledky dosiahneme spoluprácou a s podporou mužov. Po prvý raz preto prichádzame s projektom zameraným primárne na mužov, presnejšie manažérov v kľúčových riadiacich pozíciách. Žijeme totiž v dobe, kedy je inkluzívne pracovisko, viac ako kedykoľvek predtým, nevyhnutné pre úspech a rast každej spoločnosti.“

Foto: Aj Ty v IT

Dokazujú to skúsenosti i výskumy

Tam, kde sú muži zapojení ako spojenci pre rodovú rovnosť, tempo zmien sa zrýchľuje a ženy sú na pracoviskách podporované lepšie. Má to logiku, veď muži tvoria momentálne väčšinu vedúcich pracovníkov a manažérov.

Projekt Men Allies sa koná pod záštitou J.E. Nigela BAKERA, veľvyslanca Spojeného kráľovstva na Slovensku.

,,Posilnenie postavenia žien vo vrcholovom manažmente nie je len o spravodlivosti, ale aj o odomknutí plného potenciálu našich podnikov a organizácií. Rôznorodosť vo vedení podporuje inovácie, posilňuje rozhodovanie a buduje odolnejšie ekonomiky. Preto dnes spúšťame tento nový projekt, ktorý je venovaný podpore a inšpirácii žien pri vstupe do vedúcich pozícií. Skutočný pokrok si však vyžaduje, aby sme všetci – vrátane mužov – boli spojencami pri odstraňovaní bariér, spochybňovaní predsudkov a vytváraní prostredia, v ktorom sa darí talentom bez ohľadu na pohlavie.“ dopĺňa Nigel BAKER.

,,Aby sme mužov do projektu Men Allies zapojili, chceme s nimi hovoriť o jednoznačných výhodách, ukážeme im, aká dôležitá je rodová rovnosť a inklúzia pre biznis, ako to posilní konkurencieschopnosť firiem a organizácií, aké nové možnosť sa im otvorili. Inými slovami, ako môžu tieto prirodzené zmeny podporiť obchodný úspech spoločností, ktoré riadia, ale aj ich osobnú kariéru. Profitovať z nich môže teda každý, následne aj celá krajina,“ hovorí Veronika SUVÁKOVÁ, manažérka Aj Ty v IT.

Foto: Aj Ty v IT

Ciele nového projektu Men Allies (Mužskí spojenci) organizácie Aj Ty v IT:

1. Objasniť manažérom princípy takých spôsobov komunikácie v tímoch, kde sa cítia všetci rešpektovaní a vypočutí

2. Zapojiť mužov do aktívneho hľadania riešení na podporu žien v tímoch

● Motivovať manažérov, aby sa sami stali inkluzívnymi lídrami a mužskými spojencami pre ženy

● Zvýšiť povedomie o prekážkach na pracovisku, ktorým čelia ženy aj muži;

→ PRIDAJTE SA K NÁM: Projekt Men Allies (Mužskí spojenci) núka mimoriadnu príležitosť na prehĺbenie chápania rešpektujúcej komunikácie a inkluzívneho leadershipu, najnovších trendov, zdokonalenie praktických líderských zručností a pomôže vám urobiť zo seba i vašej spoločnosti priekopníka v implementácii inklúzie. Iba spoločne vytvoríme pracoviská, kde sa všetkým darí.

,,Ak chcú ženy napredovať rýchlejšie, potrebujú podporu mužov. Samozrejme, nejde len o technologické firmy. Mužov-spojencov získame vtedy, keď budeme aktívne a ukážeme im, že rodová rovnosť je nielen dobrá a výhodná pre podnikanie, ale aj správna vec. Vytvárame teda novú platformu a sieť, ktorá bude s nami mužských spojencov prepájať. Cieľom je, aby hlas žien bolo počuť,“ uzatvára Petra KOTULIAKOVÁ, výkonná riaditeľka Aj Ty v IT.

Aj Ty v IT

● Občianske združenie vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. ● Zámer združenia vyjadruje motto „Technology has no gender“, cieľ je dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa súčasťou technologickej budúcnosti. ● Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. ● Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Od vzniku Aj Ty v IT absolvovalo jeho vzdelávacie aktivity takmer 60-tisíc dievčat a žien.

Okrem toho Aj Ty v IT organizuje: Girl’s Day, celoslovenské podujatie, ktoré približuje stredoškoláčkam IT a možnosti štúdia, práce i podnikania v tomto sektore. Od roku 2014 sa na ňom zúčastnilo 10 440 dievčat. Medzinárodnú konferenciu Slovak Women in Tech a udeľuje ocenenie Žena v IT, ponúka ženám a dievčatám možnosť absolvovať verejné kurzy, workshopy na školách a pravidelné vzdelávacie kurzy. Viac info: www.ajtyvit.sk

Informačný servis