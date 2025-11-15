Google po mastnej pokute oznámil zmeny vo svojich reklamných službách, Európska komisia plán prijala

Google v piatok oznámil zmeny vo svojich reklamných službách. Deje sa tak dva mesiace po tom, čo Európska komisia udelila americkému gigantu obrovskú pokutu vo výške 2,95 miliardy eur za zneužívanie dominantného postavenia.
Európska komisia v septembri uložila pokutu za to, že Google uprednostňoval vlastné služby, pričom firme stanovila 60-dňovú lehotu na vyriešenie problémov. Google však naďalej nesúhlasí s rozhodnutím a plánuje sa odvolať.
Sebapreferovanie a konflikt záujmov
Spoločnosť prostredníctvom svojho hovorcu uviedla, že navrhované zmeny negatívne neovplyvnia „európskych vydavateľov a inzerentov, ktorí používajú nástroje Google na rozvoj svojho podnikania“.
Navrhované zmeny zahŕňajú okamžité úpravy produktov, ako je možnosť pre vydavateľov nastaviť rôzne minimálne ceny pre rôznych uchádzačov pri používaní Google Ad Manager, a zvýšenie interoperability nástrojov pre vydavateľov a poradcov, aby sa odstránil konflikt záujmov.
Európska komisia potvrdila prijatie plánu a uviedla, že teraz bude analyzovať navrhované opatrenia, aby posúdila, či efektívne ukončia praktiky sebapreferovania a riešia situáciu inherentných konfliktov záujmov.
EÚ v ostatných rokoch uložila spoločnosti Google viaceré pokuty, vrátane 4,1 miliardy eur v roku 2018 za zneužívanie dominantného postavenia operačného systému Android a 2,4 miliardy eur v roku 2017 za protisúťažné praktiky na trhu porovnávania cien.
Komisia začala ďalšie vyšetrovanie
EÚ tiež v marci na základe minuloročného vyšetrovania obvinila spoločnosť Google z toho, že zaobchádzala so svojimi vlastnými službami priaznivejšie ako s konkurenciou.
Len deň pred oznámením spoločnosti Google začala Komisia nové vyšetrovanie tejto americkej spoločnosti podľa svojich pravidiel digitálnej hospodárskej súťaže pre podozrenie, že nespravodlivo posúva niektoré spravodajské médiá nižšie vo vyhľadávaní.