Získajte pomôcku s umelou inteligenciou pre efektívnu výučbu cudzieho jazyka

Učitelia cudzích jazykov sa môžu do konca marca so svojimi žiakmi zapojiť do celoslovenskej súťaže pre školy. Vo veľkonočnej súťaži s WocaBee môže získať jedna škola v každom okrese inovatívnu aplikáciu na učenie slovíčok bezplatne na pol roka!

V súčasnej dobe je modernizácia vyučovania na školách veľkou témou. Moderné pomôcky s využitím technológií a umelej inteligencie môžu urobiť výučbu cudzích jazykov zábavnejšou a najmä veľmi efektívnou.

Inovatívna pomôcka s výsledkami

Takýmto nástrojom je aj aplikácia na učenie slovíčok pre školy WocaBee s umelou inteligenciou vyvinutou na Slovensku. Aplikáciu s úspechom vyskúšalo už viac ako 400 tisíc žiakov a učiteľov v 9-tich európskych krajinách. Až 98 % učiteľov potvrdzuje, že žiaci si s WocaBee viditeľne zlepšujú jazykové vedomosti.

Ak ste učiteľ cudzích jazykov a WocaBee ste ešte nevyskúšali, určite tak urobte teraz. Vo veľkonočnej súťaži s WocaBee môžete získať viacero benefitov vrátane výhier pre seba, žiakov a celú školu.

Pripravte žiakov na Veľkú noc

Do veľkonočnej súťaže môžu učitelia registrovať svoje triedy v termíne 17. – 31. marca 2023. Registrácia je veľmi jednoduchá – stačí objednať bezplatnú skúšobnú verziu aplikácie na 1 mesiac na www.wocabee.app

V aplikácii budú v tomto období pre žiakov pripravené balíčky slovnej zásoby s veľkonočnou tematikou, a to až v 5 cudzích jazykoch (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština). Žiaci si tieto slovíčka v aplikácii hravou formou precvičia a za pomoci umelej inteligencie sa ich kvalitne naučia – vrátane výslovnosti.

Učitelia tak vyskúšajú výhody modernej výučby cudzích jazykov a zároveň svojich žiakov kvalitne pripravia na konverzáciu s témou nadchádzajúcich sviatkov. Môžu vyskúšať aj online písomku, ktorú systém automaticky vyhodnotí, alebo motivačnú online hru.

Foto: WocaBee

Jedna škola z okresu

To však nie je všetko. Každý žiak, ktorý si veľkonočný balíček slovíčok v aplikácii splní, zaradí seba, učiteľa aj svoju školu do žrebovania o atraktívne ceny. Žrebovanie sa uskutoční v pondelok 17. apríla 2023.

Každý zapojený žiak môže v žrebovaní získať bezplatné používanie aplikácie pre celú školu na takmer pol roka – až do 31. augusta 2023. Každá takáto licencia aplikácie má hodnotu 6 EUR. Ide tak o výhru v stovkách až tisícoch eur podľa veľkosti školy! Šanca na výhru je vysoká – cenu získa jedna škola v každom okrese.

„Naším cieľom je, aby si výhody modernej výučby cudzích jazykov na vlastnej „koži“ vyskúšalo čo najviac učiteľov a žiakov z celého Slovenska. Rozhodli sme sa preto poskytnúť bezplatné licencie žiakom zo 79 škôl na celom Slovensku. Tisícky žiakov sa tak budú môcť učiť cudzie jazyky efektívne s WocaBee až do konca letných prázdnin,“ vysvetľuje Michal Ošvát, autor aplikácie WocaBee a organizátor súťaže.

Ako sa zapojiť

Učiteľ objedná pre svoju triedu bezplatnú skúšobnú verziu aplikácie na www.wocabee.app. Následne žiakom zadá na precvičovanie balíček veľkonočnej slovnej zásoby, ktorý je v aplikácii pre nich pripravený.

Žiaci do súťaže zaradia seba, učiteľa aj školu vtedy, keď si tento veľkonočný balíček slovíčok v aplikácii splnia. Viac informácií o podmienkach súťaže a cenách nájdete tu: www.wocabee.app/velkanoc

Viac o WocaBee

WocaBee je online aplikácia na učenie slovíčok a fráz pre školy. Je dostupná online bez nutnosti inštalácie a na akomkoľvek zariadení (mobil, tablet, počítač).

Práca s ňou je veľmi jednoduchá – učiteľ zadáva do aplikácie balíčky slovíčok, ktoré si žiaci následne v aplikácii precvičujú. WocaBee využíva umelú inteligenciu, ktorá žiakovi precvičovanie individuálne prispôsobuje podľa toho, v ktorých slovíčkach robí najčastejšie chyby. WocaBee dokáže slovíčka aj prečítať, či overiť u žiaka výslovnosť a ponúka dokonca aj prístup pre rodiča či riaditeľa.

V roku 2022 získala aplikácia ocenenie Ministerstva hospodárstva SR Inovatívny čin roka.

