Zelené poklady Karpát prinesú bezplatné vzdelávacie programy i tábory pre deti - VIDEO

Deti a mládež bez ohľadu na svoje ekonomické zázemie, vrátane detí utečencov z Ukrajiny, budú môcť bezplatne absolvovať viaceré jednodňové programy či tábory vo Vysokých Tatrách. Umožní to projekt Zelené poklady Karpát, ktorý zastrešuje Združenie na ochranu prírody Machaon International. Tomu sa na tento účel podarilo získať 290-tisíc eur z eurofondov.

Zelené poklady Karpát či v angličtine Green Treasures of the Carpathians je názov nového slovensko-ukrajinského projektu zameraného na skvalitnenie zážitkovej environmentálnej výchovy detí a mládeže, na Slovensku konkrétne v regióne Vysoké Tatry. Od júna tohto roka spustí združenie verejné zážitkovo-vzdelávacie programy v prírode pre deti a mládež, plné dobrodružných aktivít a hier.

„Kombinujeme v nich vždy šport, napríklad splav rieky alebo nordic walking, či lezenie, s environmentálnymi hrami, ktoré dávajú deťom príležitosť spoznávať prírodu a nechať sa ňou očariť,“ vysvetlil vedecký koordinátor projektu zo združenia Machaon International Jozef Bednár.

Podľa jeho slov sú programy prioritne určené pre deti a mladých vo veku 12 až 16 rokov. Súčasťou projektu sú aj päťdňové denné tábory Zelené poklady Karpát. Bližšie informácie o programoch a táboroch nájdu záujemcovia na internetovej stránke samotného združenia.

V rámci zážitkovo-vzdelávacích programov spustí združenie aj sprievodnú súťaž „Storytelling competition“ pre mladých tvorcov na sociálnych sieťach a online platformách.

„Úlohou účastníkov bude vytvoriť pre svojich sledovateľov atraktívny a pútavý obsah prezentujúci ich nové zážitky a vedomosti nadobudnuté počas programov projektu Zelené poklady Karpát. Následne ho spracujú v podobe krátkej prezentácie. Pre najlepších tvorcov, ktorých vyberie odborná komisia, pripravíme bezplatnú zimnú expedíciu plnú zážitkov vo Vysokých Tatrách,“ ozrejmil Bednár.

Združenie na Slovensku realizuje projekt v spolupráci so Slovenskou asociáciou horských sprievodcov.

„Našou doménou je práca v prírode, skĺbiť turistiku s lesnou environmnetálnou pedagogikou a dostať deti do prírody. Najväčšia časť aktivít nebude vo vysokohorskom prostredí, čo je našim hlavným poľom pôsobnosti, ale budeme sa orientovať najmä na podhorie, kde je najviac lesných aktivít. Samozrejme, budú aj nejaké aktivity vyššie, nad pásmom lesa,“ prezradil za asociáciu Marcel Kubinský. Ako dodal, do projektu sa zapojili, aby si rozšírili portólio služieb a dozvedeli sa niečo nové.

Projekt združuje popredných odborníkov v oblasti pedagogiky a environmentálneho vzdelávania, profesionálnych horských sprievodcov, psychológov, umelcov, inštruktorov športových aktivít a mladých lídrov, takzvaných junior rangers, ktorí pre deti a mládež spoločne pripravia sériu dobrodružných programov a táborov v prírode.

Ich cieľom je zážitkovou formou zvýšiť povedomie mladej generácie o jedinečných prírodných hodnotách Karpát, o dôležitosti ich ochrany a o ohrozeniach, ktorým v súčasnosti čelia.

„Tento cieľ súvisí najmä s necitlivou, extenzívnou výstavbou apartmánových štvrtí a turistických rezortov v podhorí Vysokých Tatier, nezriedka v ochrannom pásme Tatranského národného parku, ktorá má výrazný negatívny dopad na prírodné dedičstvo tohto územia,“ dodali zo združenia. To čerpá inšpiráciu z príkladov dobrej praxe českého Národného parku Šumava a nemeckého Národného parku Bavorský les, kde tím projektu absolvoval odbornú stáž.

Projekt Zelené poklady Karpát trvá od 1. apríla tohto roka, pokračovať bude do 31. marca 2026. Aktivisti zo združenia uspeli v grantovom programe Európskej únie Interreg VI-A NEXT Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina.