Rast počtu detí v domácom vzdelávaní sa spomaľuje. V tomto školskom roku je na základných školách na Slovensku viac ako 514-tisíc žiakov, z toho je v individuálnom vzdelávaní na žiadosť zákonného zástupcu 1 830 žiakov. Tento počet predstavuje len 0,36 percenta všetkých žiakov základných škôl.

Údaje z minulého školského roku

Občianske združenie Domáce vzdelávanie na Slovensku (OZ DVS) každoročne spracúva štatistické údaje o deťoch v individuálnom vzdelávaní poskytnuté Centrom vedecko-technických informácií SR a sleduje trendy v ich počtoch.

Hlavná školská inšpektorka Alžbeta Štofková Dianovská vo svojich nedávnych vyjadreniach upozorňovala na medziročný nárast počtu domškolákov o jednu tretinu, vychádzajúc z údajov v minulom školskom roku.

„Pre predstavu, jednotretinový prírastok predstavoval 379 domškolákov. V tomto školskom roku sa nárast počtu domškolákov výrazne spomalil a počet domškolákov vzrástol len o 176 detí, teda asi o jednu desatinu,” vysvetlila podpredsedníčka občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku Monika Ludrovanová.

Celkový nárast počtu domškolákov

Záujem rodičov prvákov o domáce vzdelávanie bol v posledných troch rokoch približne konštantný. Do domáceho vzdelávania vstupuje ročne 300 – 350 prvákov, a to predstavuje 0,5 percenta všetkých prvákov na Slovensku. „V tomto školskom roku sme navyše zaznamenali návrat do škôl u takmer osemdesiatich domškolákov z vyšších ročníkov,“ dodala Ludrovanová.

Celkový nárast počtu domškolákov v posledných dvoch školských rokoch nebol spôsobený náhlym zvýšením záujmu o domáce vzdelávanie. Hlavným dôvodom nárastu je fakt, že vo vyšších ročníkoch je domškolákov zatiaľ menej, pretože do školského roka 2021/2022 domáce vzdelávanie na druhom stupni nebolo povolené.

Preto je počet detí, ktoré z domáceho vzdelávania po ukončení deviateho ročníka každoročne odchádzajú, výrazne menší ako počet prvákov doň vstupujúcich.