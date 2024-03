Zápis do ZŠ FUTURUM v Košiciach, škola ponúka inovatívne metódy vzdelávania

Základná škola FUTURUM v Košiciach, ktorá sa nachádza v centre mesta a je súčasťou vzdelávacieho komplexu spolu s bilingválnym a IT gymnáziom, oznamuje zápis nových žiakov na školský rok 2024/2025. Tento proces sa uskutoční 3. a 4. apríla, pričom škola otvára možnosti pre žiakov všetkých ročníkov, vrátane možnosti prestupu žiakov aj počas školského roka.

FUTURUM je súkromná základná škola, ktorá kladie dôraz na moderné vzdelávacie metódy a individuálny prístup k žiakom. Podľa vyjadrení riaditeľky PaedDr. Lenky Takáčovej, táto inštitúcia sa zameriava na rozvoj zvedavosti, túžby po poznaní a podporu celoživotného vzdelávania. Jej program je navrhnutý tak, aby deti pripravil na výzvy budúcnosti, pričom rešpektuje osobnosť a nadanie každého žiaka.

Vzdelávací program a jazyky

V rámci školského programu FUTURUM poskytuje intenzívnu výučbu anglického jazyka, kde žiaci majú šesť hodín angličtiny týždenne, doplnené o ďalších šesť hodín konverzačnej angličtiny vedených zahraničnými lektormi. To umožňuje žiakom získať hlboké jazykové zručnosti a pripravuje ich na globálny svet.

Zdroj foto: ZŠ FUTURUM

Okrem jazykového vzdelávania škola ponúka aj rôzne krúžky a aktivity, ako sú základná pohybová príprava a programovanie s LEGO Education SPIKE stavebnicami. Tieto aktivity sú zamerané na rozvoj konštruktérskych zručností a IT schopností od útleho veku.

Kontinuita vzdelávania

Veľkou výhodou vzdelávania vo FUTURUM je určite aj to, že v jednej budove sídli so základnou školou aj bilingválne a IT gymnázium. „Žiakom to umožňuje kontinuálne prejsť zo základnej na strednú školu. Naši veľkáči navštevujú menších žiakov dennodenne a pomáhajú im začleniť sa do našej FUTURUM rodiny. Zámerom je v budúcnosti k základnej škole a ku gymnáziu otvoriť aj materskú školu, čím by vznikol akýsi vzdelávací campus. Ďalším veľkým bonusom je to, že deti môžu byť v škole už od 6:30 až do 18:00 hodiny. Pre rodičov to znamená, že o ich deti je postarané počas celého dňa. Odpadáva domáca príprava, lebo všetko zvládne dieťa v škole,“ zdôrazňuje riaditeľka Lenka Takáčová, ktorá pripomína aj ďalšiu, pre rodičov budúcich žiakov, dôležitú informáciu: „Základná škola FUTURUM umožňuje prestup žiakov do akéhokoľvek ročníka, vrátane ôsmeho, aj počas školského roka. Pedagógovia v základnej škole individuálnou formou pripravujú deti na ďalšie štúdium na našom anglickom bilingválnom a IT gymnáziu,“ hovorí riaditeľka školy, pričom zápis prváčikov, ale i žiakov akéhokoľvek ročníka, sa uskutoční 3. a 4. apríla 2024 od 14:00 hod..