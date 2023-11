Základná škola Futurum v Košiciach ponúka inovatívny prístup k vzdelávaniu

Súkromná základná škola Futurum, ktorá sa na Moyzesovej 5 v Košiciach nachádza pod jednou strechou spolu s bilingválnym a IT gymnáziom, ponúka vo vzdelávaní niekoľko benefitov. „Sme základnou školou s piatimi hodinami angličtiny týždenne a našou pridanou hodnotou pre žiakov je sedem vyučovacích hodín konverzácie v rámci školského klubu so zahraničnými lektormi. V Košiciach sme jedinou základnou školou so slovenským kurikulom a takou vysokou dotáciou hodín anglického jazyka,“ približuje najdôležitejší rozmer vzdelávania v základnej škole Futurum riaditeľka a zástupkyňa zriaďovateľa Lenka Takáčová.

Rozvoj IT zručností prostredníctvom Lega

Dôležitým aspektom vyučovania je individuálny prístup k žiakom, ktorých je v triede desať až pätnásť. To vytvára priestor na to, aby učitelia mohli pre každého žiaka pripraviť vyučovanie podľa jeho konkrétnych potrieb. Od budúceho školského roka majú v pláne, podľa slov Lenky Takáčovej, otvárať 1. až 5. ročník.

Okrem angličtiny sa deti už od prvého ročníka stretávajú aj v krúžku základnej pohybovej prípravy a v Lego krúžku, v ktorom si žiaci rozvíjajú svoje IT zručnosti prostredníctvom Lego „Education spike“ stavebníc. Veľkou výhodou je určite aj to, že v jednej budove, je so základnou školou aj bilingválne a IT gymnázium. „Naši veľkáči navštevujú malkáčov na dennodennej báze a pomáhajú im začleniť sa do našej FUTURUM rodiny. Pedagógovia v základnej škole individuálnou formou pripravujú deti na ďalšie štúdium na našom gymnáziu. Zámerom je v budúcnosti k základnej škole a ku gymnáziu otvoriť aj materskú školu, čím by vznikol akýsi vzdelávací campus,“ hovorí Lenka Takáčová a zdôrazňuje, že ďalším veľkým bonusom je to, že deti môžu byť v škole od 7:00 do 17:00 hodiny. „Od budúceho školského roka by sa tento čas mal ešte o hodinu predĺžiť. Pre rodičov to znamená, že o ich deti je postarané počas celého dňa,“ zdôrazňuje riaditeľka a zástupkyňa zriaďovateľa školy.

Škola pozýva na Deň otvorených dverí

Futurum sa zameriava na rozvoj zvedavosti, celoživotného vzdelávania a nevyhnutných zručností ako komunikácia, prezentácia, riešenie konfliktov. Podporuje rozvoj osobnosti každého žiaka, a to v duchu prípravy na rýchlo sa meniaci svet. Podľa Takáčovej je dôležité ponúkať vzdelanie, ktoré dáva dostatok priestoru na posilňovanie nadania.

Rodičia majú možnosť zažiť atmosféru školy počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať dňa 30. novembra o 17.00.