V obci Láb rozšíria prvú materskú školu s podporou plánu obnovy, deti by do nej mohli nastúpiť ešte tento rok (foto)

V obci Láb v okrese Malacky rozšíria prvú materskú školu (MŠ) s podporou z Plánu obnovy a odolnosti SR. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister školstva Ján Horecký a predseda vlády Eduard Heger. Podľa starostu Lábu Štefana Fogla sa prístavbou navýši kapacita škôlky o 22 miest. Prístavba MŠ by mala byť hotová do konca septembra a prvé deti by do nej mohli nastúpiť ešte tento rok.