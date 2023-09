Titul Učiteľ Slovenska zmenil s príchodom nového ročníka názov na Učiteľská osobnosť Slovenska

Ocenenie Učiteľ Slovenska zmenilo s príchodom nového ročníka názov na Učiteľská osobnosť Slovenska. Ten vzdáva hold inšpiratívnym osobnostiam z prostredia učiteľskej profesie bez ohľadu na pohlavie.

Názov zdôrazňuje slovo osobnosť

Ako ďalej vysvetlila Zuzana Labašová z Komenského inštitútu CEEV Živica, ktorý ocenenie organizuje, názov zahŕňa učiteľky i učiteľov a zdôrazňuje slovo osobnosť.

V inštitúte sú presvedčení, že výnimoční učitelia a učiteľky by mali byť vyzreté a inšpiratívne osobnosti a taktiež vzory, ktoré formujú mladých ľudí.

Aktuálny ročník ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska odštartoval v utorok. Do ocenenia sa môžu učitelia prihlasovať sami alebo ich môžu nominovať rodičia žiakov, kolegovia či samotní žiaci.

Nominácie sú možné do 5. novembra

Nominácie okolím sú možné do 5. novembra a prihlasovanie samotných učiteľov do ankety potrvá do 30. novembra. Proces vyvrcholí galavečerom v máji budúceho roku.

Posledný laureát ocenenia Rastislav Očenáš, ktorý učí na 1. stupni základnej školy v Sliači, tvrdí, že mediálna pozornosť, ktorá prišla s ocenením, priniesla škole viacero nových zaujímavých ponúk na spoluprácu v rôznych projektoch.

„Aj naša školská komunita, tak ako celá spoločnosť má skôr negatívne nastavenie a zúfalo potrebuje počuť aj nejaké pozitívne správy. A práve tu si myslím, že ocenenie poslúžilo na to, aby sme sa všetci na chvíľu zastavili a uvedomili si, že nie je všetko čierne a negatívne,“ uviedol Očenáš.