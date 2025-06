Kritické myslenie je pre mladých v súčasnej dobe kľúčovou kompetenciou, myslí si učiteľka roka

Kritické myslenie je kľúčovou kompetenciou pre mladého človeka v súčasnej dobe. Pre agentúru SITA to skonštatovala laureátka ocenenia Učiteľská osobnosť Slovenska 2024 Alena Rapčan Štrompová.

Mladí ľudia sú podľa jej slov zavalení množstvom informácií, ktoré potrebujú triediť, prehodnocovať a premýšľať o nich. Taktiež potrebujú rozlíšiť, čo je názor, domnienka, a čo fakt. Zároveň podľa učiteľky roka potrebujú byť aj otvorení voči tomu, že nemusia mať stále pravdu a pochybovať.

„Je to múdrosť vedieť si priznať, že nemám pravdu a počúvať názor iného človeka,“ vraví. Opätovne zdôraznila dôležitosť kritického myslenia, akcentovala tiež, že ide o celoživotný proces, ktorý je potrebné rozvíjať od malička.

Mediálna výchova

Rapčan Štrompová stojí za katedrou 15 rokov, svojich žiakov učí kriticky myslieť a vyučuje aj mediálnu výchovu. Na Základnej škole Ľudovíta Fullu v Košiciach, kde pôsobí, sa podľa jej slov mediálna výchova vyučuje už dlho a je prirodzenou súčasťou vzdelávania. „Myslím si, že tým, že mediálku učíme zážitkovo a prakticky, je to aj celkom atraktívny predmet,“ nazdáva sa.

Ako ozrejmila, žiaci chodievajú do terénu, sú producentmi mediálneho obsahu a na publikovanom obsahu môžu pozorovať dopad publikovaných informácií. „Vidia, že ak budú publikovať nejakú polopravdu, nepravdu alebo názor, tak je to nielen vizitka pre nich a strácajú prestíž, ale zároveň s tou informáciou pracuje široké publikum,“ vysvetľuje.

Dodala, že takto žiaci nadobúdajú nielen schopnosť kriticky myslieť, ale aj mediálne zručnosti či schopnosť pracovať s informáciami. Produkovanie mediálneho obsahu je podľa Rapčan Štrompovej prirodzenou súčasťou výučby mediálnej výchovy, ktorú vyučujú na druhom stupni ZŠ. „Žiaci pracujú aj na ročníkových projektoch, vytvárajú podcasty, ankety, reportáže a publikujú v školskom časopise, v rádiu či školskej televízii,“ ozrejmila.

Výzva súčasného školstva

Za veľkú výzvu súčasného školstva považuje Rapčan Šrompová vytváranie bezpečného a radostného prostredia na školách. Ocenila, že na túto problematiku sa v poslednom čase upriamuje pozornosť, podotkla, že v takomto prostredí sa žiaci väčšmi dokážu otvoriť vedomostiam a učiť sa.

„Som rada, a všade to hovorím, že školy majú svoje školské podporné tímy, ktorých súčasťou sú pedagogickí asistenti prítomní na vyučovacích hodinách,“ uviedla ocenená pedagogička. Vyzdvihla tiež reformné snahy, ktoré stavajú aj na charakterovom vzdelávaní a spôsobilosti, ako sa učiť.

„Oceňujem aj to, že vzdelávanie sa neupriamuje na získavanie teoretických vedomostí, ktoré žiak ani nevie, kde a kedy použije. Dôraz je kladený na to, aby vyšiel zo školy ako odolný a charakterný človek, pripravený naozaj prakticky využiť a ďalej rozvíjať všetky nadobudnuté mäkké zručnosti a balíček vedomostí, ktoré svojím štúdiom získal,“ vyjadrila sa.

„Je to pre mňa veľká česť a radosť a stále sa cítim dojatá, keď si spomeniem na ten večer, ale aj na všetko ostatné, čo sa udialo. Cítim aj stále väčšiu pokoru. Pokoru voči vedomostiam a skúsenostiam, a samozrejme, voči celému vzdelávaciemu procesu a školstvu,“ vyjadrila sa Rapčan Štrompová k nominácii na cenu Učiteľská osobnosť Slovenska a samotnému oceneniu.

Zisk absolútneho víťazstva označila za veľké prekvapenie

Dodala, že cíti, že práve teraz môže komunikovať o cieľoch vzdelávania i o tom, kam sa vzdelávanie posúva, a tiež upriamiť pozornosť laickej verejnosti na to dobré, čo sa v školstve deje a nehovoriť len o negatívach. Zisk absolútneho víťazstva označila za veľké prekvapenie, ktoré nečakala.

„Dojala som sa tak, že som sa rozplakala. Tiež ma dojalo, keď som tam stála a prišli všetci kolegovia z TOP 10. Na pódiu som myslela na mnoho učiteľov, ktorí ma učili, na mojich žiakov, kolegov,“ dodala.

Mladých ľudí, ktorí zvažujú štúdium pedagogiky a prácu učiteľa by Rapčan Štrompová chcela povzbudiť. „Aby sa nedali odradiť rôznymi názormi a polopravdami. Je to jedno z najkrajších, najčarovnejších povolaní. Nehovorím, že to bude ľahké, možno zažijú aj náročné chvíle, ale stále bude viac tých čarovných, kedy si povedia, že nie je nič krajšie, ako vidieť, ako im pod rukami vyrastá možno nový vedec, umelec, spisovateľ, novinár, a oni môžu byť jeho partnerom na ceste k vzdelávaniu a rozvoju,“ uzavrela.