Slováci sa môžu uchádzať o štipendiá na štúdium, výskum či letné a jazykové školy. V ponuke je 15 krajín

Zamestnanectvo a študentstvo slovenských vysokých škôl sa môže uchádzať o štipendiá na štúdium, výskum či letné a jazykové školy. Žiadosti je potrebné podávať do 30. januára 2025, v súčasnosti je v ponuke 15 krajín. Informuje o tom Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA).

Celkovo ide o 46 štipendijných ponúk

O štipendium sa môžu uchádzať študenti i absolventi vysokých škôl, taktiež doktorandi a vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci. Štipendium môžu získať na štúdium a výskum, ale napríklad aj letné jazykové alebo odborné školy, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania, administrovaných SAIA.

Celkovo ide o 46 štipendijných ponúk. Vycestovať môžu napríklad do Bulharska, Česka, Čiernej Hory, Grécka, Chorvátska, Kazachstanu, Maďarska, Moldavska, Poľska, Rumunska, taktiež do Severného Macedónska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny, ale aj do Číny či Egypta.

„Ponuka je v jednotlivých krajinách rôzna, môže ísť o krátkodobé a dlhodobé študijné alebo výskumné pobyty počas akademického roka 2025/2026 či na jazykové kurzy alebo odborné školy počas leta 2025,“ uvádza SAIA.

Podrobnejšie informácie môžu získať aj osobne

Podrobné informácie o štipendiách, ale aj o tom, ako podať žiadosť, môžu záujemcovia nájsť na portáli SAIA, v databáze štipendií a grantov, kde sa nachádzajú viac ako dve stovky ponúk z rôznych štátov sveta, o ktoré sa slovenskí občania môžu uchádzať.

„Záujemcovia môžu od 7. januára 2025 získať podrobnejšie informácie aj osobne alebo telefonicky v piatich pracoviskách SAIA v univerzitných mestách na Slovensku – v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre, Košiciach a Žiline,“ informuje ďalej SAIA. Dopĺňa, že záujemcovia o štipendiá sa tiež môžu 9. januára 2025 o 14:00 zúčastniť webinára Štipendiá do krajín Európy a sveta.