Rakúsko zakáže nosenie hidžábu školáčkam mladším ako 14 rokov

Rakúska ministerka pre integráciu, rodinu a európske záležitosti Claudia Plakolmová oznámila, že vláda schválila zákaz nosenia hidžábu u detí do 14 rokov v školách, ktorý nadobudne účinnosť na jeseň. Referuje o tom web TRT World.
Zákaz sa bude vzťahovať na verejné aj súkromné školy. V prípade nedodržania budú rodičia pozvaní na stretnutie a môžu dostať pokutu v rozmedzí od 150 do 1 000 eur.
Plakolmová zdôraznila, že spomenutá šatka je „symbolom útlaku“ a štát má povinnosť zabezpečiť, aby dievčatá vyrastali slobodne a mohli si robiť vlastné rozhodnutia. Školy by mali byť bezpečným priestorom pre rozvoj, kde nič nemá dievčatá obmedzovať.
„Dievčatá by mali v našej krajine vyrastať slobodne, viditeľne a sebavedome,“ uviedla Plakolmová na sociálnej sieti X. „Preto sme sa rozhodli zakázať tieto šatky u detí. Tento zákaz bude sprevádzaný balíkom opatrení na zvýšenie povedomia rodičov, posilnenie postavenia dievčat a dôslednú prácu s chlapcami.“
Islamská náboženská komunita v Rakúsku (IGGO) rozhodnutie kritizovala a označila ho za „symbol politiky na úkor detí a demokracie“. Varovala, že zákaz oslabí dôveru v právny štát, ohrozí sociálnu súdržnosť a stigmatizuje deti namiesto posilnenia ich postavenia.
Rakúsky ústavný súd v roku 2020 zrušil predchádzajúci zákaz nosenia šatiek, čiastočne preto, že bol zameraný na moslimov.