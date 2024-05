Petržalka prijme všetky deti do materských škôl aj tento rok, niektorí rodičia však budú musieť robiť kompromisy

Bratislavská Petržalka prijme aj v tomto roku všetky deti do svojich materských škôl (MŠ). Informoval o tom Dávid Pavlík z referátu komunikácie mestskej časti.

„Samospráva môže opätovne vyhovieť všetkým oprávneným žiadostiam rodičov o zápis ich detí do verejných MŠ, ktoré zriaďuje,“ uviedol s tým, že podobne tak tomu bolo aj počas dvoch uplynulých rokov, keď po viac ako desaťročí prijali do svojich MŠ všetky deti.

Prijaté budú všetky deti

„Petržalka celkovo obdržala vyše 2 100 žiadostí o prijatie do MŠ, pričom tých unikátnych, symbolizujúcich počet detí, ktoré treba prijať, bolo 1 317,“ vysvetlil Pavlík. Najväčšiu časť zo zapísaných detí tvorili deti s rokom narodenia 2021, pričom do 31. augusta sa narodilo až 589 z nich. Detí narodených medzi 1. septembrom a 31. decembrom rovnakého roka bolo 274.

„Všetky deti, ktoré do 31. 8. 2024 dovŕšia tri roky a majú trvalý pobyt v Petržalke, by mali byť prijaté. Rovnako by mala byť prijatá väčšina petržalských detí, ktoré budú mať tri roky v septembri a októbri 2024,“ priblížil starosta Ján Hrčka. Ak sa, rovnako ako každý rok, zopakuje situácia, že približne 100 detí nenastúpi, v septembri by mohli byť prijaté takmer všetky petržalské deti, ktoré do 31. 12. 2024 dovŕšia tri roky.

Kompromisy budú nevyhnutné

Zároveň však platí, že miesto v ľubovoľnej škôlke nie je garantované a vo viacerých MŠ je evidovaný niekoľkonásobný záujem v porovnaní s ich reálnou kapacitou. Niektorí rodičia tak budú musieť urobiť kompromis.

„Samospráva eviduje najväčší záujem o miesta v MŠ Pifflova, Lachova, Bohrova, Iľjušinova či Šustekova, už tradične ale aj v časti Slnečnice v MŠ Fialová,“ dodal Pavlík.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti realizovali po dohode riaditeliek MŠ v termíne od 2. do 7. mája. Konečné rozhodnutia o prijatí či neprijatí dieťaťa do konkrétnej verejnej MŠ v Petržalke zašle mestská časť v súlade so školským zákonom do 30. júna.