Okruh žiakov, ktorí môžu získať príspevok 350 eur na kúpu notebooku či tabletu sa rozšíril

Okruh žiakov, ktorí môžu získať príspevok na kúpu notebooku či tabletu, sa rozšíril o študentov osemročných vzdelávacích programov. Po novom oň môžu požiadať aj žiaci piatych ročníkov osemročných gymnázií či konzervatórií. Rozšírenie sa dotkne tiež starších „dobiehajúcich“ študijných programov, napríklad v rámci športových či iných odborných škôl.

Rozšírením cieľových skupín reagujú Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR a Digitálna koalícia (DK) na požiadavku Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky. V tlačovej správe o tom informovala Digitálna koalícia.

Počas niekoľkých týždňov od spustenia schémy o príspevok požiadalo vyše 30-tisíc žiakov, z viac ako 150-tisíc, ktorí ho môžu získať. Najväčší záujem je medzi študentmi prvých ročníkov stredných škôl.

„V systémoch aktuálne evidujeme viac ako 19-tisíc registrácií žiakov prvého ročníka stredných škôl, druhou najpočetnejšou skupinou sú žiaci, ktorí pochádzajú z domácností, ktorých príjem nedosahuje 60-percentný medián príjmu,“ priblížil predseda DK Mário Lelovský.

Šéfka rezortu investícií Veronika Remišová (Za ľudí) považuje veľký záujem za dôkaz zmysluplnosti projektu a verí, že ho využijú všetci, ktorých sa týka.

O príspevok vo výške 350 eur na nákup techniky možno požiadať do konca júna. Potrebné je vyplnenie registračného formulára na stránke www.digitalnyziak.sk.

„Registrácií každý deň pribúda. Na to, aby mohli žiaci čo najskôr začať pracovať so svojimi zariadeniami je potrebné, aby štátne orgány v čo najkratšom možnom čase dáta zaregistrovaných overili a potvrdili ich nárok na príspevok,“ dodáva Lelovský.

Rezort investícií momentálne v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR skúša technické riešenie na overovanie údajov žiakov a ich zákonných zástupcov, ktorí sa cez stránku registrujú. Overovanie dát by malo začať v najbližších dňoch.

Schéma MIRRI SR vybraným žiakom základných a stredných škôl poskytne jednorazový príspevok na kúpu notebooku či tabletu s klávesnicou. Príspevok vo výške 350 eur by malo dostať 152-tisíc detí. Ide o poukážkovú schému, žiakom by mala umožniť, aby si zaobstarali zariadenie, ktoré im najväčšmi vyhovuje. Príspevky by mali začať poskytovať počas tohto roka. Schéma cieli na žiakov a študentov zo sociálne slabšieho prostredia, a tiež z domácností, ktoré neprekračujú 60 percent mediánu príjmu. Celková hodnota projektu je viac ako 65 miliónov eur, financovaný je z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.