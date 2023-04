Ocenenie Učiteľ Slovenska pozná svoju Top 10

Ocenenie Učiteľ Slovenska pozná svoju TOP desiatku. Je v nej sedem učiteliek a traja učitelia. Aj verejnosť si bude môcť vybrať svojho favorita hlasovaním, získa Cenu verejnosti.

Odborná porota okrem celkového víťaza vyberie laureáta Ceny Zastúpenia Európskej komisie. Porota sa pri výbere kandidátov riadila aj tým, akých ľudí zo svojich študentov vychovávajú, nielen výsledkami v oblasti vzdelávania.

TOP desiatka vzišla spomedzi 30 pedagógov, ktorí boli vybraní zo 149 prihlásených. V tlačovej správe o tom informovala komunikačná manažérka CEEV Živica Eva Sládková.

Učiteľ Slovenska – Top 10

O titul Učiteľ Slovenska sa uchádzajú Dagmar Balalová z Gymnázia Púchov, Ivica Dafčíková, ktorá učí na Základnej škole Pavla Országha Hviezdoslava v Trstenej aj Oľga Bystrianska zo Základnej a materskej školy A. Vagača v Detve.

Adeptkami na Učiteľa Slovenska sú tiež Miriam Lidajová z Obchodnej akadémie v Považskej Bystrici, Zuzana Szombathová učiaca na Spojenej škole Slančíková v Nitre, Iveta Štefančínová z Gymnázia Jána Adama Raymana v Prešove a Ľudmila Štupáková zo Základnej školy Divín.

Vo finálovej desiatke sú aj učitelia Adam Herceg zo Strednej odbornej školy pedagogickej v Modre, Pavel Micjal, ktorý učí v Štiavnickych Baniach na Základnej a Materskej škole M. Hella a pedagóg zo Základnej školy v Sliači Rastislav Očenáš.

Slabá podpora a náročné podmienky

„Veľmi oceňujem, že mnohé učiteľky a učitelia reflektujú na duševné zdravie svojich žiakov. Že svoje pedagogické pôsobenie vnímajú nielen ako intelektovú činnosť, ale aj na úrovni emocionálneho a osobnostného rozvoja svojich zverencov. Rozvoj mäkkých zručností ako empatia, komunikácia, spolupráca je totiž to, čo bude pre mladých ľudí do budúcnosti kľúčové,“ uviedla za organizátora ocenenia, Komenského inštitút CEEV Živica, Zuzana Labašová.

Člen poroty Michal Rehúš z Centra vzdelávacích analýz doplnil, že na slovenských školách je veľa inovatívnych a motivovaných pedagógov, no je potrebné dostať učiteľské povolanie do povedomia verejnosti. „Pracujú v náročných podmienkach a často dostávajú slabú podporu. To treba zmeniť a možno sa to podarí aj vďaka tomu, keď sa práca učiteliek a učiteľov stane viac viditeľná,“ povedal.

Záštitu nad podujatím prevzali prezidentka SR Zuzana Čaputová a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Ocenenie je licencovanou slovenskou verziou medzinárodného ocenenia Global Teacher Prize, ktoré prepája inšpiratívnych učiteľov celého sveta.