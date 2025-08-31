Na začiatok školského roka dozrú aj policajti, na niektorých miestach budú rozdávať aj reflexné prvky

Hliadky dopravnej a poriadkovej polície sa budú v pondelok 1. septembra, teda v prvý deň školského vyučovania, nachádzať na frekventovaných miestach v blízkosti školských zariadení a kontrolovať dodržiavanie dopravných predpisov a pravidiel.
Ako ďalej informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Zuzana Hrabovská, pri vybraných základných školách budú policajní preventisti školopovinným deťom rozdávať reflexné prvky a dobre mienené rady, ako sa bezpečne správať na ceste pri presune do a zo školy. Policajti železničnej polície budú zároveň dohliadať na obozretnosť školopovinných detí a mládeže, ktorí na presun do školy používajú železničnú dopravu.
„V tejto súvislosti upozorňujeme vodičov motorových vozidiel, aby obzvlášť v prvé dni školského vyučovania jazdili v obytných zónach, kde je predpoklad zvýšeného pohybu školopovinných detí, obozretne a opatrne,“ uviedla Hrabovská.