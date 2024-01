Ministerstvo školstva v uplynulom roku podporilo Športovú akadémiu Mateja Tótha sumou viac ako 131-tisíc eur

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v roku 2023 podporilo Športovú akadémiu Mateja Tótha sumou viac ako 131-tisíc eur. Akadémia ročne trénuje tisíce detí.

Účelovo viazaná dotácia má smerovať na podporu športových aktivít žiactva materských i základných škôl, a to v rámci pravidelných mimoškolských činností, ktoré cielia na zlepšenie zdravia a pohybových zručností detí, pri výchove v oblasti telesného a duševného zdravia.

„Športová akadémia učí deti systematicky a správne športovať, mať z pohybu radosť, ktorá pretrvá do dospelosti. Tréningy v akadémii prebiehajú počas celého školského roka formou cvičení, ktoré sú zakomponované do hier a súťaží. Deti sú rozdelené do dvoch kategórií, a to 4- až 6-ročné deti v materskej škole a 7- až 11-ročné v základnej škole,“ priblížil rezort školstva na svojom webe.

Ministerstvo tiež podotklo, že rozvoj pohybových schopností detí a ochrana ich duševného zdravia patria medzi priority ministerstva školstva.