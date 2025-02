Ktoré sú TOP školy na Slovensku? Prvenstvo podľa rebríčka INEKO obhájila iba jedna

V rebríčkoch škôl podľa výsledkov žiakov vedú ZŠ Mudroňova a Gymnázium na Grösslingovej v Bratislave. Medzi strednými odbornými školami (SOŠ) zas dominuje Obchodná akadémia na Kukučínovej 2 v Trnave.

Vyplýva to z rebríčkov, ktoré zverejňuje Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Ako upozorňuje, nejde o komplexné hodnotenie kvality škôl, ale poradie vychádza z výsledkov žiactva.

Rebríčky slúžia ako pomôcka

Zároveň rebríčky nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi spôsobené napríklad sociálnym zázemím žiakov, nepokrývajú celý obsah vzdelávania ani neukazujú pridanú hodnotu školy, teda zručnosti a vedomosti, ktoré škola v danom období odovzdala svojim žiakom.

INEKO upozorňuje, že rebríčky nemusia plne zodpovedať kvalite škôl, skôr môžu slúžiť ako pomôcka pri výbere školy či rozprúdiť diskusiu o kvalite škôl.

Pre získanie lepšieho obrazu o škole rodičom odporúča pýtať sa napríklad na uplatnenie absolventov, a to ako pri prijímaní na vyšší stupeň vzdelávania, tak aj na trh práce, taktiež by sa mali zamerať na účasť žiakov na súťažiach, technické vybavenie či celkovú atmosféru na škole.

Metodika hodnotenia

„V rebríčkoch sú zaradené školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, resp. absolventov počas každého z uplynulých štyroch školských rokov. V prípade ZŠ vstupujú do hodnotenia výsledky žiakov z Testovania 9 (váha 60 percent), Testovania 5 (20 percent) a mimoriadne výsledky v súťažiach oceňovaných ministerstvom školstva (20 percent). Pri SOŠ sa berú do úvahy písomné maturity (40 percent), mimoriadne výsledky študentov (10 percent) a s najvyššou váhou (50 percent) regionálna uplatniteľnosť študentov, teda pomer miery nezamestnanosti absolventov školy k priemernej miere nezamestnanosti v okrese, kde škola sídli. Pri gymnáziách sú predmetom hodnotenia tie isté ukazovatele ako pri SOŠ, avšak vzhľadom na iné zameranie gymnázií majú tieto ukazovatele iné váhy, a to postupne 60, 15 a 25 percent. Pri všetkých školách sú posudzované údaje za posledné dostupné štyri školské roky, pričom novšie údaje majú vyššiu váhu,“ približuje INEKO metodiku hodnotenia.

ZŠ na Mudroňovej 83 v Bratislave, ktorá vedie tohtoročný rebríček, sa v prvej desiatke umiestnila aj minulý rok, bola vtedy na piatom mieste. Tohtoročná druhá priečka patrí ZŠ na ulici T.J. Moussona v Michalovciach, ktorá bola predtým tretia.

Na tretej priečke ju vystriedala ZŠ na Kollárovej ulici zo Svätého Jura, ktorej pred rokom patrila strieborná pozícia. Spomedzi bratislavských škôl sa v rebríčku umiestnila ešte ZŠ s materskou školou na Grösslingovej 48, ktorej patrí ôsma pozícia.

Košice majú tri základné školy v TOP 10

Mesto Košice má v top desiatke ZŠ tri zástupkyne, a to ZŠ Staničnú 13 na piatej priečke, ZŠ Sv. Cyrila a Metoda na Bernolákovej 18, ktorá sa umiestnila na siedmej priečke a ZŠ Krosnianska 4, ktorá prvú desiatku ZŠ uzatvára.

V rebríčku ZŠ podľa výsledkov žiakov sa medzi prvými desiatimi umiestnila aj ZŠ Pri Podlužianke 6 v Leviciach, a to na štvrtej priečke, šieste miesto zas patrí ZŠ na Ďumbierskej ulici v Banskej Bystrici. V top desať je ešte ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre, patrí jej deviate miesto.

„Najvýraznejším pozitívnym skokanom medzi základnými školami sa stala škola v Gemerskom Jablonci, ktorá dokázala zlepšiť svoje hodnotenie o viac ako 1,4 bodu (z 10 bodovej škály),“ uvádza INEKO.

Spomedzi škôl, kde je relatívne vyšší podiel detí zo sociálne znevýhodneného prostredia (viac ako 20 percent), bola najúspešnejšia ZŠ v Chminianskej Novej Vsi z prešovského okresu. Zároveň bola medzi týmito školami aj najväčším skokanom.

Najväčší skokan medzi gymnáziami

Medzi gymnáziami vedú školy v Bratislave, v prvej desiatke sa ich umiestnilo celkovo päť. Okrem Gymnázia na Grösslingovej v Bratislave, ktoré je na prvom mieste, sú to Gymnázium Jura Hronca na Novohradskej ulici, Škola pre mimoriadne nadané deti na Teplickej, Gymnázium na Metodovej 2 a 1. súkromné gymnázium na Bajkalskej 20.

V tomto poradí sa umiestnili na tretej až šiestej priečke. Druhé miesto medzi gymnáziami patrí košickému Gymnáziu Poštová 9.

Na siedmej priečke skončilo Gymnázium Jozefa Lettricha v Martine, nasleduje Gymnázium J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, na deviatom mieste je Evanjelické gymnázium na Škultétyho 10 v Košiciach a top desiatku gymnázií uzatvára žilinské Gymnázium na Varšavskej ceste 1.

Najväčším skokanom v tejto kategórii bolo Gymnázium Ladislava Dúbravu z Dunajskej Stredy.

Obchodná akadémia v Trnave obhájila prvenstvo

Obchodná akadémia na Kukučínovej 2 v Trnave, ktorá sa umiestnila na prvom mieste medzi SOŠ, obhájila minuloročné prvé miesto, a zároveň mierne vylepšila svoje bodové hodnotenie. Ide o jedinú SOŠ na Slovensku s prívlastkom „škola s excelentnými výsledkami žiakov“.

Za ňou sa v rebríčku umiestnila Obchodná akadémia na Veľkej Okružnej 32 v Žiline, tretie miesto patrí súkromnej SOŠ na Ul. 29. augusta v Poprade. Na štvrtej priečke skončila SPŠ elektrotechnická na Plzenskej 1 v Prešove a prvú päticu uzatvára Súkromná spojená škola (obchodná akadémia) v Štúrove.

V rebríčku škôl podľa výsledkov žiakov sa medzi top desiatimi SOŠ umiestnila aj SPŠ elektrotechnická na Komenského 44 v Košiciach, nasledovaná Súkromnou SOŠ na Saleziánskej 18 v Žiline.

Ôsme miesto patrí SPŠ na Obrancov mieru v Dubnici nad Váhom, deviate Obchodnej akadémii v Ružomberku. Prvú desiatku uzatvára Súkromná ŠUP filmová na Petzvalovej v Košiciach. Medziročne si v rebríčku najviac polepšila Obchodná akadémia na Dudovej ulici v Bratislave.

Chýba Testovanie 5

Komplexnejšie údaje možno nájsť na stránke INEKO. „Čo sa týka štandardizovaných celoplošných meraní vedomostí a zručností žiakov – po pandemickej pauze sa síce už realizuje Testovanie 9, ako aj písomné maturity, avšak stále chýba Testovanie 5, čo považujeme za veľkú chybu. Štát, zriaďovatelia, školy, ako aj rodičia tým prichádzajú o spätnú väzbu a drahocenné informácie, po zohľadnení ktorých by vedeli prijímať kvalifikovanejšie a efektívnejšie rozhodnutia. Navyše, stále nemeriame ani tzv. pridanú hodnotu škôl,“ upozorňuje inštitút.

Jeho riaditeľ Dušan Zachar zároveň apeluje na ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) a vedenie rezortu školstva, aby sa obnovili viaceré celonárodné merania a aby sa k ich výsledkom mohla následne dostať celá verejnosť.