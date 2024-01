Akademický senát Univerzity Komenského odsúdil útoky Fica na študenta Janigu, vyzýva na slušnú komunikáciu

Akademický senát (AS) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave odsúdil verejné útoky premiéra Roberta Fica (predseda strany Smer-SD) na študenta práva Mareka Janigu.

Senát odsudzuje všetky osobné útoky

Rovnako odsúdil i útoky na ostatné študentstvo, ktoré, v rámci záujmu o veci verejné, na sklonku minulého roka požadovalo odbornú diskusiu k otázkam verejného záujmu na pôde UK. Vyplýva to z vyjadrenia Akademického senátu UK, ktoré agentúre SITA poskytla Barbora Tancerová.

„AS UK odsudzuje všetky osobné útoky na členov a členky akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, a to osobitne zo strany politických elít Slovenskej republiky. AS UK vyjadruje presvedčenie, že aj ony sú zodpovedné za to, aké príklady správania poskytujú širokej verejnosti. Z tohto dôvodu by mali mať na pamäti, že svojím konaním môžu veľmi negatívnym spôsobom ovplyvniť nielen diskusiu medzi občanmi Slovenskej republiky, ale zasahovať aj do ich osobnej integrity, čo považujeme za neprijateľné,“ uvádza sa vo vyjadrení.