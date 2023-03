Všetko sa točí okolo kvality a ľudí

V rozhovore s Radovanom Melešom, šéfom slovenského i českého Exact Systems nielen o biznise v krízach, ale hlavne o ľuďoch, na ktorých fungovanie firmy stojí.

To, aká kvalitná je vaša služba klientom, závisí vo vašej spoločnosti od ľudí. Kontrolujú už skontrolované komponenty, kde hrozí riziko chybovosti. Kde hľadáte šikovných ľudí?

V dnešnej dobe je veľmi problémové nájsť kvalifikovaný personál na zabezpečenie kontrolných činnosti a musíme tak loviť aj v profesiách mimo škály našej práce. Pri nábore zamestnancov využívame rôzne dostupné kanály a metódy. Pracujeme s komunikačnými prostriedkami, ktoré sú im prirodzené. Napríklad v tlači sa osvedčili inzeráty, v online prostredí môžeme zatraktívniť našu ponuku prostredníctvom fotografií, videí. Nových ľudí sa snažíme zaujať aj cez našu náborovú platformu, ktorú nájdu na stránkach firmy a môžu si ju stiahnuť aj do telefónu. Doba je rýchla a už nestačí mať na dverách vyvesený oznam s ponukou práce.

Pôsobíte prevažne v automobilovom priemysle, kde je dôležitá precíznosť a spoľahlivosť v procesoch i v ľuďoch. Aké základné predpoklady by mal mať uchádzač o zamestnanie, povedzme na pozíciu kontrolóra kvality, u vás?

Bezpochyby zmysel pre poriadok, detail, precíznosť, odolnosť voči monotónnej práci, logické myslenie, farbocit, maximálnu zodpovednosť za to, čo pustí z ruky. Rovnako schopnosť zvládať svoju prácu, ktorá vyžaduje rozvahu v prostredí, kde sa očakáva rýchlosť a stopercentná kvalita.

Nie každý uchádzač o zamestnanie má ideálne vzdelanie pre pozície, ktoré ponúkate. Je možné napríklad z pekára „urobiť“ špičkového kontrolóra kvality v automotive alebo chemickom priemysle?

Všetko je možné, pokiaľ sa ľudia majú chuť vzdelávať a vykročiť zo svojej komfortnej zóny. Spomínal som už na začiatku, že sa snažíme osloviť široké spektrum uchádzačov. Prax ukázala, že až 90 percent kandidátov nemá skúsenosti s prácou v kvalite alebo pracovali v úplne iných odvetviach. Musíme byť flexibilní, efektívni a presní. Keď už u nás uchádzač o zamestnanie prejde vstupným pohovorom, naši špecialisti ho posadia rovno do lavíc Školy kvality. Je to projekt, ktorý vzdeláva ľudí na rôznych úrovniach riadenia a procesov. Forma i obsah školy sú nastavené tak, aby to, čo potrebujeme od našich zamestnancov v službe pre klienta, pochopili na dvesto percent a rovnako vedeli vykonať prakticky. Pracujeme s ľuďmi, ktorí pochádzajú z rôzneho sociálneho prostredia, s ľuďmi rozličných profesií, odlišnými komunikačnými schopnosťami, pracovnými návykmi, rôzneho vzdelania i veku. Musíme byť kreatívni a odborní zároveň.

Foto: Exact Systems

Pandémia kovidu nás zatvorila doma, odkiaľ mnohí mohli vykonávať svoju prácu. Pri vašich zamestnancoch to však možné nebolo. Ako ste riešili stav, kedy bolo prvoradé zdravie ľudí?

K tejto situácii sme sa postavili zodpovedne. Snažili sme sa zabezpečiť potrebné ochranné prostriedky nevyhnutné na ochranu zdravia. Zdravotnícke rúška sa zo dňa na deň stali „podpultovým tovarom“ a ich cena stúpla niekoľkonásobne. Túto situáciu sme vyriešili flexibilne a efektívne – jednoducho naše kolegyne z administratívy sa z hodiny na hodinu dokázali transformovať z účtovníčok na krajčírky a zabezpečili dostatočne množstvo rúšok pre našich kontrolórov.

Mnoho ľudí prišlo počas pandémie o svoju prácu – smeroval ich záujem aj k vám?

Áno, máte pravdu, veľa ľudí prišlo o prácu hlavne v gastro sektore. Práve z tejto oblasti tvorilo až 90 percent uchádzačov o prácu, o ktorých rekvalifikáciu sa postarali naši kolegovia v rámci Školy kvality.

Ostali vám „pandemickí“ zamestnanci verní aj po odznení kovidu?

Paradoxne áno. Približne tretina pracovníkov z gastro sektoru ostala pracovať u nás na kvalite a do svojej pôvodnej práce sa už nevrátila. Aj napriek krízovej situácii, ktorú prežívali osobne i profesijne, našli u nás istotu a stabilitu, čo bolo pre nich ako aj pre nás, ako firmu, veľmi dôležité.

Môžete nazvať situácie počas kovidu – z vášho pohľadu a v súvislosti s dopadom na váš biznis – za krízovú? Mnohí rástli…

Začiatok pandémie bol pre nás veľmi zlý. Počas mesiaca ostalo až 75 percent pracovníkov doma. Po uplynutí takmer polroka od začiatku pandémie sa u nás začala situácia radikálne meniť a veľmi rýchlo sme sa vrátili na čísla spred pandémie. Začali sme prudko rásť, za čo vďačíme veľmi dobrej flexibilite, ktorej nás naučilo práve toto „choré“ obdobie. Naša spoločnosť narástla vtedy o 30 percent a stali sme sa tak najväčšími poskytovateľmi služieb v segmente na Českom a Slovenskom trhu.

Foto: Exact Systems

Jednu nepriaznivú situáciu vystriedala neočakávane druhá – konflikt na Ukrajine. Sú Ukrajinci súčasťou vášho tímu zamestnancov?

Ukrajinci sú už prirodzenou súčasťou tímu našich zamestnancov.

Povaha Ukrajincov verzus Slováci – viete popísať nejaké špecifiká, ktoré vás prekvapili? Vychádzajú spolu? Akých predsudkov sme sa nezbavili a naopak, ktorých áno?

Ukrajinskí pracovníci majú podobnú mentalitu ako tí slovenskí. Sú veľmi pracovití a húževnatí. Jediný problém niekedy spôsobuje jazyková bariéra, avšak kto chce, ten sa dohovorí.

Aký je pomer mužov a žien, ktorí pochádzajú z Ukrajiny (ČR a SR)?

Pred vojnou bol pomer ukrajinských pracovníkov približne 80% muži, 20% ženy. Teraz je situácia taká, že približne 60% tvoria ženy a 40% muži.

Sú zahraniční pracovníci pevnou súčasťou tímu, alebo ich zotrvanie u vás/aj v SR závisí od situácie u nich doma?

Určite to závisí od aktuálnej situácie u nich. Ale predpokladám, že minimálne 70% týchto ľudí chce zostať na Slovensku aj po vojne.

Do akej miery je slovenský pracovný trh závislý od zahraničných pracovníkov? Pribudol Jaguár, čakáme na Volvo – vystačili by sme si bez ľudí z Ukrajiny, Srbska alebo iných krajín?

Na začiatku pracovali zahraniční pracovníci na takých pozíciách, na ktorých Slováci pracovať nechceli. Avšak momentálne je problém s pracovnou silou ako taký. Slovensko nie je sebestačné a musíme využívať aj pracovníkov zo zahraničia.

Foto: Exact Systems

Top výzvou v automotive je e-mobilita. Aké nároky sú v tejto súvislosti na zamestnancov kladené?

V prvom rade musíme ostať flexibilní a efektívni. Plus k tomu sa musíme adaptovať na nové výzvy nastavením pracovného prostredia, procesov i ľuďmi. Všetko je o komunikácii a disciplíne. Pracovné prostredie prispôsobujeme špičkovým štandardom nevyhnutným pre výkon kontroly, pracovníkov školíme na nové systémy spojene s e-mobilitou, nevyhnutná je zvýšená dôslednosť na kvalitu nových technológii…

Na záver – aký je dopad konfliktu na Ukrajine na vás ako spoločnosť?

Som presvedčený, že každý, kto sa riadi prirodzenými a základnými hodnotami, medzi ktoré bezpochyby sloboda a humánnosť patrí, v tejto dobe cíti neistotu a veľmi dobre si uvedomuje, ako hlboko vojna ako taká zasiahla do ich osobného i pracovného života. Vojnový konflikt rozleptáva ako emócie, tak i rácio vo všetkých oblastiach žitia a nemusíme byť pritom jeho priamou súčasťou. Robíme našu prácu najlepšie ako vieme a sme hrdí na to, že poskytujeme prácu aj tým ľuďom, ktorí o ňu vo svojej krajine prišli a jednoducho – potrebujú žiť obyčajný pokojný život. Na druhej strane potrebujeme na to, aby sme sa nezabrzdili ako firma, viac cítiť podporu štátu v zmysle rýchlej a adresnej pomoci. Jednoducho flexibilitu a presnosť. Presne to, čo je aj v našom biznise kľúčové, aby sme boli úspešní a odolní aj v krízových časoch.

