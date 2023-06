Všeobecná zdravotná poisťovňa odmení všetkých svojich verných klientov

Vernosť sa v najväčšej zdravotnej poisťovni počíta. Všeobecná zdravotná poisťovňa ako prvá zdravotná poisťovňa spúšťa od júna vernostný program Vernosť+. Verní poistenci budú mať prístup až k trom novým a jedinečným benefitom.

„Vážime si dôveru, ktorú do nás vkladajú dlhodobo mnohí poistenci v starostlivosti o ich zdravie. Chceme sa im odvďačiť niečím výnimočným, a to v podobe vernostného programu Vernosť+. Sme najväčšia a najdlhšie pôsobiaca poisťovňa na Slovensku s takmer 20-ročnou históriou, ktorej dôverujú skoro 3 milióny spokojných poistencov. Mimoriadne si to vážime, preto každý klient – poistenec, ktorý je súčasťou VšZP viac ako jeden rok a má nárok na plnú zdravotnú starostlivosť na Slovensku, má v rámci tohto programu prístup k trom jedinečným benefitom,“ uviedol generálny riaditeľ VšZP Richard Strapko. Navyše, deti do dovŕšenia 6 rokov môžu dva z vernostných benefitov využívať ihneď, bez ohľadu na dĺžku trvania poistného vzťahu.

Verní poistenci môžu po novom využiť benefity Aktiv+, Dr. Nonstop+ a Objednanie+. Prostredníctvom Aktiv+ majú k dispozícii vstupy do viac ako 500 športových, rekreačných alebo kultúrnych zariadení na celom Slovensku. Je určený pre všetkých verných od 16 rokov za zvýhodnený poplatok 19,80 €, mesačne. Benefit je prístupný prostredníctvom aplikácie UpBalansea.

Cez benefit Dr. Nonstop+ sa môžu poistenci telefonicky alebo cez videohovor spojiť a poradiť sa so všeobecným lekárom alebo pediatrom o svojom zdravotnom stave, prípadne o zdraví svojho dieťaťa, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Zároveň si môžu dať predpísať liek. Balík služieb je možné zakúpiť si za zvýhodnený mesačný poplatok pre jednotlivca za 9,00 € alebo pre skupinu až 4 poistencov za 16,80 €. Váhate? Ešte pred zakúpením balíka služieb je možné využiť dva kontakty s lekárom zdarma.

V rámci benefitu môžu navyše verní poistenci využiť digitálnu diagnostiku BioScan a odmerať si vybrané zdravotné parametre ako je tlak, tep, dych, saturácia O2, úroveň stresu, odozva na stres a schopnosť zotavenia.

Objednanie+ prináša jednoduché vyhľadávanie lekára podľa odbornosti, kraja, mena alebo názvu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a možnosť objednať sa priamo cez mobilnú aplikáciu alebo ePobočku na vyšetrenie alebo kontrolu z pohodlia domova.

Naše benefity sú v súlade s filozofiou edukácie o dôležitosti prevencie a hlavným cieľom VšZP aj naďalej zostáva podpora zdravého životného štýlu. Všetky benefity naši poistenci nájdu v mobilnej aplikácii VšZP. Veríme, že program Vernosť+ prinesie zážitok a služby pre všetkých a získa si čo najviac priaznivcov z radu našich verných poistencov,“ dodáva manažérka komunikácie VšZP Eva Peterová.

Benefity nového vernostného programu Vernosť+ sú určené pre každého verného poistenca, ktorý je vo VšZP viac ako jeden rok bez prerušenia. Pre deti do 6 rokov sa táto podmienka považuje za splnenú. Súčasne, nárok na vernostný program majú len poistenci, ktorí nemajú nedoplatky na zdravotnom poistení. Benefity nie sú prenosné a platia vždy pre poistenca, pre člena programu Vernosť+, ktorý si ich aktivoval.

