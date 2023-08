Vstupné do niektorých európskych miest sa čoskoro stane realitou

Po zrušení pandemických obmedzení zaznamenala Európa prudký nárast cestovného ruchu. Milióny ľudí navštívili niektoré z jej najatraktívnejších destinácií, ako sú Benátky, Barcelona alebo Paríž. Veľký počet návštevníkov sa ukázal byť pre mestá výzvou a niektoré mestá dokonca zvažujú kontrolu turizmu a zavedenie vstupného.

V snahe obmedziť tento prílev turistov prijímajú niektoré z najobľúbenejších európskych miest rôzne opatrenia na riešenie preľudnenia a následných sociálnych a infraštruktúrnych problémov. Medzi tieto opatrenia patria dokonca pokuty, poplatky za vstup a systémy časových intervalov na zavedenie určitých obmedzení.

Benátky, Taliansko

Benátky, Taliansko Foto:Dan Novac

V roku 2022 úrady v Benátkach oznámili zavedenie nového systému časových intervalov na kontrolu nadmerného turizmu, ktorý núti návštevníkov vopred sa zaregistrovať a zaplatiť vstupné, aby mohli navštíviť historické mesto. Systém by neobmedzoval počet návštevníkov, ale vstupné by sa zvýšilo, ak by sa v určitý deň dosiahol určitý počet. Do konca roka však úrady oznámili, že dátum spustenia systému bol odložený.

Nedávno UNESCO odporučilo, aby boli Benátky zaradené na zoznam ohrozených lokalít svetového dedičstva z dôvodu „nezvratného“ poškodenia nadmerným turizmom, nadmerným rozvojom a stúpajúcou hladinou mora.

Amsterdam, Holandsko

Amsterdam, Holandsko Foto:Alexander Tolstykh

V júli mesto Amsterdam oznámilo zákaz vstupu výletných lodí do mesta. Výletné lode, ktoré každý deň zakotvia v meste, sa stali symbolom problémov, ktoré prináša masový cestovný ruch. Cieľom tohto opatrenia je jednak znížiť počet turistov prichádzajúcich do mesta, ktorý dosiahol viac ako 20 miliónov ročne. Zároveň chcú obmedzením znečistenia dosiahnuť súlad s amsterdamskými ambíciami v oblasti udržateľného rozvoja.

Štúdia z roku 2021 potvrdzuje, že obmedzenie by mohlo výrazne znížiť úroveň znečistenia ovzdušia, keďže sa zistilo, že jedna veľká výletná loď vyprodukuje za jeden deň rovnaké množstvo oxidov dusíka ako 30 000 nákladných vozidiel.

Atény, Grécko

Parthenón, Atény Foto:Konstantinos Dafalias

Grécke úrady sa nedávno rozhodli zaviesť systém časových intervalov, aby znížili preplnenosť jednej z najznámejších historických pamiatok – Akropoly. S viac ako 17 000 návštevníkmi denne predstavuje táto lokalita jednu z najvyhľadávanejších atrakcií v Európe. Podľa gréckeho spravodajcu sa očakáva, že ročný počet návštevníkov prekročí 30 miliónov, čo viac ako trojnásobne prevyšuje počet obyvateľov krajiny.

Cieľom nových opatrení je vytvoriť bezpečnejší spôsob prístupu k pamiatkam a ich spoznávania v podmienkach stúpajúcich teplôt. Systém časových intervalov je doplnený o rýchle vstupy pre veľké skupiny, elektronický predaj vstupeniek a opatrenia na zabezpečenie tieňa a vody pre turistov.

Paríž, Francúzsko

Paríž, Francúzsko Foto:William Perugini

Francúzske ministerstvo cestovného ruchu vyhlásilo celoštátnu kampaň, ktorej cieľom je povzbudiť návštevníkov, aby spoznávali menej populárne atrakcie v krajine a znížiť tak tlak na najznámejšie miesta, ako je Paríž, ktorý tento rok očakáva 37 miliónov turistov, alebo opátstvo Mont-Saint-Michel v Normandii. Mesto Paríž sa už teraz borí s nedostatkom bytov, čo je čiastočne spôsobené tým, že majitelia domov uprednostňujú krátkodobé prenájmy turistom s vysokými príjmami pred dlhodobými nájomníkmi. Atrakcie zasadené do prírodného prostredia, ako je známa pláž v kanáli La Manche v Étretate tiež dúfajú, že sa im podarí obmedziť počet návštevníkov, keďže sa ukázalo, že ich prílev pošliapava a eroduje útesy a ohrozuje prírodné štruktúry.