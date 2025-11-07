V Bratislave dosiahla ponuka novostavieb takmer štyritisíc bytov, kupujúci majú viac možností

V Bratislave dosiahla ponuka novostavieb takmer 4-tisíc bytov. Vyplýva to z najnovšieho reportu realitno-poradenskej spoločnosti CBRE, ktorý monitoruje trh s obytnými nehnuteľnosťami v meste. „V treťom štvrťroku 2025 sa v Bratislave v novostavbách predalo 638 bytov, čím sa potvrdila stabilná úroveň dopytu z predchádzajúceho štvrťroka,“ uvádza spoločnosť s tým, že zároveň sa významne rozšírila dostupná ponuka.
Na konci tretieho štvrťroku bolo na trhu dostupných 3 969 bytov, čo je podľa CBRE najvyšší kvartálny nárast od roku 2022. „K rastu ponuky prispelo spustenie nových rezidenčných projektov aj pokračovanie výstavby v už existujúcich lokalitách,“ priblížila spoločnosť. Ako dodala, vyššia konkurencia na trhu dáva kupujúcim viac možností a posilňuje ich vyjednávaciu pozíciu – developeri preto zlepšujú kvalitu, rozširujú služby a prispôsobujú ceny.
Priemerná výmera predaných bytov sa zvýšila na 60,5 metra štvorcového, čo potvrdzuje trend smerom k priestrannejším dispozíciám. Dvojizbové jednotky zostali najpredávanejšie (44 percent), no citeľne rástol podiel trojizbových (24 percent) a štvorizbových bytov (11 percent).
Dopyt po bytoch v Bratislave ožil a ceny stúpli všade okrem Starého Mesta, nájomné vzrástlo menej
„V priebehu tretieho štvrťroka vzrástli priemerné ceny napriek pretrvávajúcim ekonomickým výzvam (inflačné tlaky, rastúce stavebné náklady) len mierne,“ konštatuje ďalej spoločnosť. CBRE predpokladá, že cenová hladina zostane v najbližšom období stabilná, pričom k úpravám môže dochádzať v súvislosti s uvádzaním nových projektov na trh a prirodzeným tempom ich predaja.
Platenie nájomného je vzhľadom na vysoké úrokové sadzby stále výhodnejšie ako splácanie hypotéky za porovnateľnú nehnuteľnosť. Tento trend, ktorý pretrváva od roku 2022, ovplyvňuje rozhodovanie časti domácností medzi kúpou a prenájmom. „Podľa Residential Health Indexu dosiahol v treťom štvrťroku 2025 rozdiel medzi priemerným nájmom a hypotekárnou splátkou približne 218 eur.,“ uzatvára CBRE.