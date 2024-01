Trendom roka 2024 v interiéroch je minimalizmus

Dobrý interiér je taký, ktorý je prispôsobený človeku, jeho potrebám a zvykom. Nie naopak. Ak sa človek musí prispôsobovať priestoru, zasahuje to do jeho pohody a duševného zdravia.

Nielen preto je trendom na rok 2024 minimalizmus. Vyznačuje sa jednoduchosťou zariadenia a tvarov v prirodzene presvetlených priestoroch. Jednoduché a čisté línie dodávajú pocit pokoja a bezpečia, ale aj čistoty a udržiavanosti.

Minimalizmus však zďaleka neznamená strohé bývanie, naopak, interiér má pôsobiť hrejivo a harmonicky a zároveň je vysokofunkčný, pretože technické riešenia majú integrovaný charakter.

Kvalita a funkčnosť

To, čo pôsobí jednoducho, nemusí byť lacné. Naopak, dômyselné zatváranie dverí, zabudovanie spotrebičov alebo úložných systémov si vyžaduje technické riešenia, ktoré sú často chránené patentmi. Zároveň platí, že tieto riešenia sú zvyčajne zhotovené z kvalitných materiálov, a preto majú aj dlhšiu životnosť.

Minimalizmus môžeme uplatniť v celom interiéri alebo iba v jeho časti. Ak je však napríklad obývačka spojená s kuchyňou, pôsobilo by zvláštne, keby jedna časť bola zariadená v minimalistickom štýle a druhá nie. „Moderné nábytkové koncepcie môžu vyzerať trendovo a vlastnej tvorivosti sa žiadne hranice nekladú. Kombinovať môžete, čo chcete. Vždy sa však oplatí prispôsobiť zariaďovanie nového priestoru susediacej miestnosti, ktorá je už zariadená,“ odporúča expert na kuchyne a nábytok Ladislav Jelen z Oresi.

Detaily, ktoré vytvárajú celok

Pri minimalistickom štýle sa kladie dôraz na každý jeden detail. Aby bol priestor vzdušný a jednoliaty, dôležité sú napríklad dvere – interiérové alebo aj šatníkové, ktoré by mali byť bez zárubní. Interiér potrebuje skryté soklové lišty, absenciu prahov aj prechodových hrán. „Najvýraznejším rysom, ale aj vizuálnou výhodou skrytých zárubní je paradoxne ich ,neviditeľnosť‘. Po ich inštalácii do stavebného otvoru sú v jednej rovine s priečkou, čo umožňuje dverám dokonale lícovať so stenou. Zárubne sú skryté v stene a nemajú klasický obal. To sú presne tie pravé dvere do minimalistického, čistého interiéru,“ je presvedčený Tomáš Barbořík, J.A.P. Slovakia.

V minimalistickom priestore má každý kus nábytku svoju jasnú funkciu a účel. Kým v spálni je podmienkou napríklad skrytý alebo posuvnými dverami od podlahy po strop oddelený šatník, aby priestoru dominovala iba posteľ a nočné stolíky, v kuchyni treba vyriešiť problém so zakomponovaním všetkých spotrebičov a dostatkom jednoliatych, no zároveň dostatočne veľkých odkladacích priestorov.

„Tu pomáhajú napríklad skrinky až po strop, dômyselné systémy otvárania skriniek a zásuviek bez úchytov, ale aj organizéry a rôzne drôtené programy,“ doplnil Jelen.

Pocit pohody a čistoty

Základným pocitom v minimalistickom priestore je čistota a pohoda, a to nielen v zmysle upratania, ale celkového dojmu z priestoru. Ten sa dá navodiť aj kombináciou vhodných farieb, zvyčajne neutrálnych a vzájomne sa dopĺňajúcich.

Navzájom sa dopĺňať a zároveň si nekonkurovať by mali aj jednotlivé materiály. „Pri minimalistickom štýle je vhodná kombinácia dreva a skla alebo skla a kovu. Tieto prvky sa krásne dopĺňajú aj na interiérových alebo šatníkových dverách. Minimalistický priestor by mal mať aj jemný nádych technicizmu, to ho povyšuje na naozaj žiadaný dizajn,“ je presvedčený Barbořík.

„Ďalším dôležitým prvkom je osvetlenie, ktoré je funkčné a zároveň opticky nijako nerozdeľuje priestor na viaceré drobné časti. Ideálne pre tento štýl je LED osvetlenie, ktoré je napríklad v kuchyni zabudované do spodnej časti skriniek. Poskytuje dostatok osvetlenia, pričom interiér ostáva jednoliaty a steny nerušia nespočetné vypínače,“ pokračuje Jelen.

Jednoduché upratovanie

Okrem pohody a pocitu pokoja, ktorý vyžaruje z minimalistického interiéru, je jeho veľkou výhodou jednoduchá údržba a upratovanie. Vďaka minimu nábytku a prečnievajúcich priestorov je interiér nenáročný na utieranie prachu aj udržiavanie podláh je oveľa jednoduchšie než v priestore zaplnenom nábytkom.

Ak je zariadený z prevažne prírodných materiálov a ich kombinácie, má veľmi priaznivý vplyv na psychický stav a pohodu človeka. Výbornú mikroklímu vytvára najmä drevo. V kombinácii s kovom a sklom sa dobre udržiava a prispieva k pohode v prostredí.