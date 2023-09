Top destinácie 2023 pre prisťahovalcov: Táto krajina vedie

Mexiko je jedným z najatraktívnejších cieľov pre prisťahovalcov hľadajúcich nový domov. Ide o kombináciu prívetivosti miestnych obyvateľov, bezpečnosti a širokých pracovných príležitostí. Tak znie najnovší záver rebríčka InterNations, ktorý hodnotí najlepšie krajiny na život pre prisťahovalcov na základe výpovedí expatov z celého sveta. Prisťahovalci, ktorí sa sťahujú do cudzích štátov kvôli práci, štúdiu alebo novému životu, hodnotia jednotlivé kritériá ako dostupnosť bývania, bezpečnosť, pracovné možnosti, prívetivosť miestnych či celkové finančné pomery. Práve Mexiko sa už viackrát ocitlo medzi prvou päťkou a tentoraz obsadilo prvú priečku v spomínanom rebríčku.

Čo robí Mexiko takým špeciálnym?

Z výsledkov prieskumu vyplýva, že Mexiko je top destináciou pre expatov. A nie je to náhoda. Táto krajina si vyslúžila výnimočné hodnotenie najmä čo sa týka prívetivosti domácich obyvateľov k cudzincom a tiež v ukazovateli zameranom na celkové finančné pomery. Až 80% expatov v Mexiku je spokojných so svojou finančnou situáciou. Aj to je dôvod, prečo sa tento stredoamerický štát stal magnetom pre ľudí z celého sveta.

Španielsky hovoriace krajinu dominujú

Tohtoročný rebríček ukazuje zaujímavý trend. Mexiko, Španielsko a Panama sú všetky španielsky hovoriace krajiny a dominujú v top trojici destinácií pre prisťahovalcov. Pritom Španielsko sa v prvej desiatke umiestňuje pravidelne od roku 2014. Či už je to vďaka kultúre, možnostiam rekreačného športovania, nočnému životu alebo prívetivosti miestnych obyvateľov, pracovným príležitostiam, je jasné, že španielska kultúra láka ľudí z celého sveta.

TOP destinácie 2023 pre prisťahovalcov