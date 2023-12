Realitní makléri hodnotia tretí kvartál roka pozitívnejšie ako predošlý. Hlavný "ťahač trhu" však v počte transakcií klesol

V treťom štvrťroku sa nálada na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami mierne pozdvihla. Vyplýva to zo správy portálu Nehnuteľnosti.sk. Optimizmus odborníkov sa premietol do Indexu realitného zdravia (IRZ), ktorý pravidelne tvoria. Do zimy očakávajú oživenie a zlepšenie vo všetkých regiónoch.

„Realitní makléri hodnotili tretí kvartál 2023 pozitívnejšie ako predošlý, známkou 3,17 a do konca roka predpovedajú zlepšenie na hodnotu 2,85,“ uvádza portál.

Situácia sa stabilizuje

Keďže číslo vyjadruje vývoj na trhu známkou od 1 do 5, kde 5 je najhoršie hodnotenie, znamená to posun k stabilnej situácii okolo hodnoty 2,5.

„Realitní makléri aktuálne čelia náročnejšiemu obdobiu a to oveľa viac ako počas pandémie. Vidíme však, že nálada v sektore sa postupne stabilizuje,“ vysvetľuje hlavný analytik portálu Nehnuteľnosti.sk Michal Pružinský s tým, že na trhu je vidina nového rovnovážneho stavu a predikcia oživenia transakcií, čo je vidieť na výsledkoch indexu v súvislosti s lepšou náladou medzi realitnými odborníkmi.

Najsilnejší kraj oslabuje

„Hoci realitný trh stále najviac ťahá Bratislavský kraj, podiel transakcií v ňom stále klesá a tvorcovia IRZ sú tu pesimistickejší, ako na zvyšku Slovenska,“ uvádza sa v správe s tým, že za tretí štvrťrok hodnotia situáciu indexom 3,22, s výhľadom na zimu 2,92. Zvyšok Slovenska hodnotí tretí kvartál indexom 3,17, s výhľadom na 2,85. V Bratislavskom kraji sa realizovalo 43,72 percenta transakcií, čo je pokles z 45,1 percenta.

„Za Bratislavou v rozsahu realitných obchodov nasleduje Trnavský (19,05 percenta), Žilinský (14,62 percenta) a Košický kraj (13,42 percenta),“ dodáva portál.