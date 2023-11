Na čo si dať pozor pri výbere bytu na prenájom, ak chcete ušetriť na platbách za energie

Vysoké ceny za energie, potraviny a bývanie mnohým Slovákom spôsobili reálne problémy s mesačnými výdavkami. Jednou z možností, ako ušetriť na nákladoch na bývanie, je výmena veľkého bytu za menší. Ďalšou, dnes už bežnou alternatívou, je bývanie v podnájme finančne menej náročnej nehnuteľnosti.

Náklady na energiu a bývanie tvoria až tridsať percent mesačných výdavkov domácností. Ak by v budúcom roku prišlo k výraznejšiemu nárastu energií, ako sú elektrina, plyn a voda, situácia by sa premietla nielen do mesačných výdavkov majiteľov bytov či domov, ale ovplyvnila by aj trh s prenájom nehnuteľností.

Záujemci o bývanie tak budú v ďalšom roku pravdepodobne hľadať riešenia, ktoré budú energeticky a finančne menej náročné. „Slováci sú na zvyšovanie nákladov na bývanie citliví. Veľmi záleží na životnej situácii a nehnuteľnosti v ktorej bývajú, ale vo všeobecnosti platí, že záujemcovia o podnájom sa viac informujú o výške platieb za energie, ktoré budú spolu s nájmom platiť,“ priblížil konateľ Bosen Real Estate Group Michal Janči.

Ilustračné foto gettyimages.com

Prednosť majú menšie a novšie nehnuteľnosti

Z hľadiska šetrenia mesačných nákladov na bývanie sa do popredia záujmu dostávajú menšie nehnuteľnosti a tie, ktoré prešli kompletnou rekonštrukciou. Záujemcovia o podnájom kladú väčší dôraz aj na celkový stav budovy, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. „Zaznamenali sme zvýšený záujem o bývanie v novostavbách,“ poznamenal Janči.

Na Slovensku sa od 1. januára 2021 vzťahujú na novostavby prísnejšie pravidlá v oblasti energetickej triedy budov. Preto môžu ich budúci majitelia počítať s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami konštrukcií budov, zohľadňovaním orientácie budovy podľa svetových strán, či napríklad energeticky vyváženým tvarom stavieb. Toto všetko môže mať za následok zníženie mesačnej spotreby energií.

Trend zvýšeného záujmu o menšie a novšie nehnuteľnosti bude v budúcom roku u záujemcov o podnájom pravdepodobne pokračovať. „Zvyšovanie cien hypotekárnych úverov v kombinácii so zvyšovaním cien energií má zásadný vplyv na výber typológie a veľkosti nehnuteľnosti pri jej kúpe,“ konštatuje Janči. Ako dodáva, z týchto dôvodov Slováci v súčasnej dobe radšej siahajú po menších – cenovo dostupnejších nehnuteľnostiach.

Splátky hypoték rastú rýchlejšie ako podnájmy

Napriek tomu, že ceny starších nehnuteľností zaznamenali v poslednom období pokles, mnoho slovenských domácností je nútených uprednostniť dlhodobý podnájom. Ovplyvňuje to najmä fakt, že splátka úveru na bývanie rastie oveľa rýchlejšie ako cena mesačného nájmu.

Rady pre záujemcov o podnájom, na čo sa opýtať majiteľa nehnuteľnosti vopred:

1. Výška mesačných nákladov na bývanie – nájom vrátane energií pre počet osôb, ktoré budú nehnuteľnosť využívať.

2. Posledné opravy a údržba – skontrolujte stav vybavenia bytu vopred a na všetky prípadné nedostatky majiteľa vopred upozornite.

3. Kto, čo a ako platí – ozrejmite si, kto platí províziu realitnej kancelárii, aká vysoká je záloha či kaucia, prípadne či je možné vstupné náklady uhradiť na viac splátok.

4. Návštevy majiteľa – prenajímateľ má právo prísť na ohlásenú návštevu minimálne raz do mesiaca, vždy za vašej prítomnosti. Pri podpise nájomnej zmluvy treba myslieť aj na toto pravidlo.