Počuli ste už o biofilnom dizajne?

Predstavte si miestnosť plnú prirodzeného svetla, obklopenú drevom a zeleňou. Cítite sa pokojnejšie? To je biofilný dizajn, novodobý trend v architektúre a interiéri, ktorý prepája mestské prostredie s prírodou. Dnes trávime až 90 % času v interiéroch, obklopení umelými materiálmi, čo môže zvyšovať stres a únavu. Biofilný dizajn tento problém rieši tým, že prináša do priestorov viac prírody, svetla a organických tvarov, cítime sa teda príjemnejšie a lepšie to vplýva aj na naše zdravie.

Jewel Changi letisko, Singapur gettyimages.com

Vďaka rastlinám v kancelárii nižší stres v práci

Štúdie ukazujú, že kontakt s prírodou znižuje stres, podporuje sústredenie a celkovo pozitívne vplýva na naše zdravie. Prírodné materiály a rastliny pomáhajú čistiť vzduch, zatiaľ čo denné svetlo zlepšuje náladu. Preto sa biofilný dizajn stáva súčasťou kancelárií, nemocníc aj domácností.

Ako vyzerá biofilný dizajn v praxi

Jedným z hlavných prvkov biofilného dizajnu je použitie prírodných materiálov ako sú drevo, kameň, hlina alebo bambus. Okrem toho, že dokážu zelené rastliny pomáhať pri čistení vzduchu, dokážu aj znižovať hladinu hluku. Preto sa čoraz častejšie využívajú zelené steny, zvislé záhrady a interiérové rastliny. Prirodzené denné svetlo pomáha regulovať biologické hodiny človeka, zlepšuje náladu a podporuje sústredenie. Preto sa v biofilnom dizajne zdôrazňujú veľké okná, presklené steny a využitie odrazov svetla, aby bol interiér čo najviac osvetlený prirodzeným svetlom. Často sa používajú odtiene zelenej, modrej, hnedej a béžovej, ktoré napodobňujú farby prírody a vytvárajú upokojujúcu atmosféru.

Bosco Verticale, Miláno gettyimages.com

Prepojenie interiéru s exteriérom

Ľudia sa cítia lepšie, keď majú priamy kontakt s prírodou, napríklad výhľadom na park, záhradu alebo vodnú plochu. Ak to nie je možné, biofilný dizajn využíva alternatívy, ako sú obrazy s prírodnými motívmi, tapety s listovými vzormi alebo materiály s organickou štruktúrou. Aj malé zmeny, ako drevené obklady alebo izbové fontánky, môžu pomôcť navodiť dojem prírody.

Kde nájdete biofilný dizajn vo svete?

Jewel Changi Airport, Singapur – interiérový vodopád a tropická vegetácia vytvárajú upokojujúce prostredie na letisku

Bosco Verticale, Miláno – obytné veže pokryté rastlinami, ktoré čistia vzduch a znižujú hluk

Khoo Teck Puat Hospital, Singapur – nemocnica so záhradami a vodnými prvkami

gettyimages.com

Ako si priniesť biofilný dizajn domov?

Nemusíte prestavovať celý byt, stačí pár jednoduchých krokov. Pridajte do izieb rastliny, využívajte viac drevených a prírodných materiálov, alebo aspoň doplnkov, priestoru dodajú teplo. Zväčšite prísun prirodzeného denného svetla, okrem toho že opticky zväčší priestor, pomôžete tým aj vašim zeleným rastlinám. Niekedy postačí odstrániť len ťažké závesy. Pri výbere farieb voľte zemité odtiene, farby prírody, ktoré majú upokojujúci efekt. A nezabudnite ani na obrazy na stenách s prírodnými motívami. Dobrou správou je, že už aj malé zmeny môžu priniesť veľký rozdiel.