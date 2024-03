Počet dokončených bytov bol vlani druhý najvyšší od vzniku SR, súčasne však pokračovali pomalšie rozbehy nových výstavieb

Bytovú výstavbu v minulom roku charakterizoval vyšší počet dokončených bytov, klesajúca rozostavanosť a pomalší rozbeh novej výstavby.

Vyšší počet dokončených bytov bol len roku 2020

Počas vlaňajška sa na Slovensku podľa Štatistického úradu SR dokončilo spolu 20 891 bytov. To bol len o 3,3 % vyšší počet ako v roku 2022. Z dlhodobého hľadiska bola aktuálna výstavba dynamickejšia ako pred pandémiou, počty dokončených bytov o pätinu prevyšovali predpandemický priemer.

Vlaňajší počet dokončených bytov predstavoval druhú najvyššiu hodnotu od vzniku samostatného Slovenska. Vyšší počet ako vlani bol len v roku 2020.

Štvrtina bytov patrí Bratislave

Naďalej bola najväčšia koncentrácia výstavby v regióne okolo hlavného mesta Bratislavy. Viac ako štvrtina z bytov postavených na Slovensku v roku 2023 bola práve na území Bratislavského kraja. Z hľadiska regionálneho vývoja medziročne vzrástol počet dokončených bytov v polovici krajov SR.

Najdynamickejšie v Banskobystrickom kraji, a to takmer o polovicu, a v Bratislavskom kraji o viac ako štvrtinu. V dlhodobom porovnaní bol vývoj v regiónoch pozitívny vo všetkých krajoch. Okrem Bratislavského kraja počty dokončených bytov výrazne prevyšovali hodnoty z rokov pred pandémiou.

Pokračovali pomalé rozbehy nových výstavieb

Súčasne vlani pokračovalo zaostávanie rozbehu výstavby. Začalo sa stavať len 18-tisíc nových bytov. Je to o 13 % menej ako v roku 2022. Trend spomalenia vydávania stavebných povolení sa prejavil naprieč regiónmi Slovenska, pričom v Košickom kraji bol prepad do 40 % a v piatich ďalších do 22 %.

Začiatok výstavby výraznejšie zrýchlil len v Prešovskom kraji. Spomalenie novej výstavby sa prejavilo aj v porovnaní s predpandemickým obdobím. Začalo sa stavať o takmer 14 % bytov menej, pričom dynamický pokles o viac ako 40 % evidovali v Bratislavskom a Košickom kraji. Naopak, začiatok výstavby takmer o polovicu vzrástol v Prešovskom kraji.