Po požiari historickej kodanskej burzy sa zrútila jej ikonická veža

Požiar zničil historickú budovu burzy v Kodani, vrátane jej ikonickej veže. Vypukol v ranných utorkových hodinách (16.4.) a oheň sa už nepodarilo dostať pod kontrolu. Začal sa šíriť zo strechy budovy zo 17. storočia.

Podľa hovorcu hasičov Jakoba Vedsteda Andersena je polovica budovy zničená a zrútená, pričom hasičov čakajú práce aj počas nasledujúcich hodín. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa a podľa predstaviteľa polície Tommyho Laursena je ešte priskoro hovoriť o tom, kedy budú môcť vyšetrovatelia vstúpiť do budovy. Pri zásahu zohrali úlohu aj ozbrojené sily, ktoré uzavreli oblasť a zabezpečili cennosti. Mnohí obyvatelia pomáhali evakuovať umelecké diela a cennosti z horiacej budovy. Napriek úsiliu sa však požiar stále považuje za národnú katastrofu, ktorá vyžadovala evakuáciu viacerých budov v okolí.

Dym stúpa z horiacej budovy burzy v Kodani v utorok 16. apríla 2024. SITA/AP, Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Táto dominanta Kodane so špirálovitou vežou vznikla v 17. storočí počas vlády kráľa Kristiána IV. Veža siahala do výšky 56 metrov a vyznačovala sa špecifickým tvarom, ktorý pripomínal prepletané dračie chvosty. V súčasnosti v budove sídlila Dánskej obchodná komora a hoci verejnosti nebola voľne prístupná, stálo za to ju obdivovať zvonka.

Hasiči pracujú na budove po vypuknutí požiaru na burze cenných papierov v Kodani SITA/Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Ani na Slovensku nie sú historické pamiatky a vzácne budovy imúnne voči ničivým požiarom. V marci roku 2010 požiar postihol kaštieľ v Kunerade. Zámok Krásna Hôrka zasiahol rozsiahly požiar v marci 2012 a poškodil strechu aj interiéry. Hasičom sa síce podarilo chrániť vzácne predmety v interiéroch, no hrad utrpel vážne škody. V roku 2019 zničil obrovský oheň strechu národnej kultúrnej pamiatky v Ožďanoch a len vlani v marci 2023 dopoludnia horelo v jednej zo starých budov v historickom centre Banskej Štiavnice. Požial poškodil sedem budov, vrátane Banky lásky.

Na snímke katedrála Notre Dame v Paríži päť rokov od požiaru, ktorý zachvátil jej vežu a strechu, opäť otvorená má byť v decembri 2024. SITA/AP, Aurelien Morissard

Smutný osud ikonických budov zničených požiarom sa nevyhol ani katedrále Notre-Dame, symbolu francúzskej gotickej architektúry, ktorá začala horieť 15. apríla 2019. Hotel Royal Clarence v Devonshire, Anglicko, postavený v roku 1769 a pomenovaný po vojvodkyni z Clarence sa zrútil na následky požiaru v roku 2016. V belgickom meste Louvain bola univerzita dvakrát zasiahnutá požiarom. Prvýkrát sa to stalo v roku 1914 počas útoku Nemecka počas prvej svetovej vojny a neskôr opäť v priebehu druhej svetovej vojny. Napriek týmto tragédiám univerzita ožila, bola obnovená v roku 1952 a neskôr v roku 1987 bola vyhlásená za chránenú pamiatku. Hotel Royal Clarence v anglickom Devonshire, Anglicko, postavený v roku 1769 dostal svoje meno na počesť vojvodkyne z Clarence, ktorá tam v roku 1827 pobývala. Po požiari v roku 2016 sa táto dominanta mesta zrútila.