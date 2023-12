Čo treba zohľadniť pri výbere interiérových dverí

Dvere vznikli oveľa skôr ako stavby a ich prvoradou funkciou bolo chrániť. Dnes dvere oddeľujú, ale aj spájajú a ak sú dizajnové, majú funkciu zaujímavého doplnku.

„Už dávno neplatí, že interiérové dvere majú byť nenápadné, v ideálnom prípade všetky rovnaké, aby nepôsobili rušivo,“ hovorí Tomáš Barbořík, riaditeľ spoločnosti J.A.P. Slovakia, ktorá sa špecializuje na interiérové dvere. „Naopak, trh ponúka širokú škálu dverových variácií, ktoré okrem estetickej funkcie spĺňajú mnoho ďalších kritérií. Obyčajné interiérové dvere tak boli povýšené na funkčný a dizajnový doplnok.“

Správny výber dverí

Ladenie dverí s podlahou je takisto prežitok. Dôležité je, aby interiér dopĺňali, a to ako po stránke jeho využívania, tak po stránke estetickej.

Pri výbere dverí však treba najskôr myslieť na praktické veci. Budú so zárubňou alebo bez? Do ktorej strany sa budú otvárať? Vyžaduje si obmedzený priestor dvere, ktoré sa zasúvajú do puzdra, a preto šetria miesto?

„Dnes nemusíme byť pri výbere dverí obmedzení ich výškou ani šírkou, pretože je možné robiť dvere napríklad až po strop. Vynikajúco dotvárajú priestor, zároveň je ich používanie praktické, pretože sú ľahké. Vysoké dvere pritom vyniknú nielen vo veľkorysých, ale aj v menších priestoroch,“ je presvedčený odborník z J.A.P.

Nekonečné možnosti

Horúcim trendom sú dvere so zárubňou, ktorá je úplne alebo čiastočne ponorená v stene. Vôbec ju nevidno a vďaka tomu môžu byť dvere buď prvkom v stene, ktorý opticky vystupuje do popredia, alebo, naopak, môžu byť v podstate neviditeľné.

„Nové technológie, materiály, ale aj niekoľko patentov umožňujú prémiovým výrobcom vyrábať dvere s najrôznejšou povrchovou úpravou. Preto sa dajú nájsť dvere laminátové, ale aj dvere, ktoré imitujú betón, drevo, kožu, kov, kameň alebo akýkoľvek iný materiál. Dokonca môžu byť z každej strany materiálovo iné, čo dáva interiérovým dizajnérom nové možnosti pri navrhovaní zariadenia a celkového vzhľadu interiéru,“ hovorí Barbořík.

Dizajnové dvere môžu byť bez prahu, čo zásadným spôsobom uľahčuje pohyb po obytnom priestore, ale aj jeho údržbu. Vďaka technickým vychytávkam sa dajú dizajnové dvere upraviť na mieru tak, aby sa otvárali do zvolenej strany, ale aj do oboch strán. Môžu byť aj vysúvacie alebo výklopné, čo sa hodí napríklad pri sťahovaní. Dnes je pri dverách jednoducho možné všetko, čo si dokážeme predstaviť.

Žiadané sklo

Podľa interiérových architektov sú čoraz žiadanejšie celosklenené dvere. Aj tie môžu mať mnoho podôb, od čírych cez mliečne až po dekór, ktorý si zákazník sám zvolí.

„Technológie dnes umožňujú zakomponovať do sklených dverí akýkoľvek vzor, a tým myslím naozaj akýkoľvek. Grafiku, plastiku, tapetu… Čokoľvek, čo vidíte na obrázku alebo z čoho sa obraz urobiť dá, môže byť na sklenených alebo, lepšie povedané, v sklenených dverách. Vyzerá to skutočne efektne. Interiéroví dizajnéri sa vďaka takýmto dverám môžu s priestorom naozaj pohrať ako po optickej, tak po estetickej stránke,“ potvrdil Barbořík.

Najvyššou triedou sklených dvier, ktoré môžu oddeľovať priestory v interiéri alebo napríklad šatník, sú dvere so zlatou alebo striebornou kovovou sieťou, ktorá je zatavená medzi dvoma sklenými platňami. Sieťka pomáha meniť priehľadnosť skla a priestor za takými dverami dokáže doslova zmiznúť.

Praktická stránka

Dizajnové dvere by mali slúžiť roky, preto pri ich výbere treba hľadieť aj na kvalitu kovaní, úchytov, prípadne dojazdov. „Pokiaľ ide o detaily, zákazníka bežne zaujíma v prvom rade dizajn kľučky, jej tvar a farba. Treba sa však zaujímať aj o to, ako ľahko sa ňou dvere otvárajú a zatvárajú, či sú pritom hlučné a či sa dajú jednoducho zamknúť a odomknúť. Pri závesných posuvných dverách odporúčam preveriť si, či má dojazd poistku, ktorá zabráni tomu, aby sa dvere prudko a rýchlo zavreli. Keby v nich niekto stál alebo mal ruky, čo sa napríklad pri deťoch bežne deje, mohlo by dôjsť k nepríjemnému úrazu vzhľadom na hmotnosť dverí,“ upozorňuje na dôležité praktické detaily odborník z J.A.P. Slovakia.

Dôležitá je aj funkčnosť dverí a to, do akej miery dokážu odizolovať hluk alebo zápach.

Dizajnové dvere dodajú interiéru exkluzivitu, aká sa dala doteraz dosiahnuť iba nábytkom, doplnkami a solitérmi. „Áno, trendom sú dvere, ktoré do priestoru dokonale opticky zapadajú. Nie však kvôli svojej všednosti a nenápadnosti, ale kvôli svojmu dokonalému prevedeniu, ktoré pomáha z interiéru vytvoriť kompaktný dizajnový celok,“ uzavrel Barbořík.