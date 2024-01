Minulý rok sa v bratislavských novostavbách predalo najmenej bytov od hospodárskej krízy

V roku 2023 sa v bratislavských novostavbách predalo iba necelých 800 bytov. Podľa analytikov z Bencont Investments ide o najslabší predaj od hospodárskej krízy v rokoch 2008-2009. Rapídne sa tiež znížil počet nových bytov, ktoré vlani vstúpili do ponuky, čo výrazne zmrazilo aktivitu na strane ponuky aj dopytu. „Výsledkom je cenová stagnácia, ktorá pokračovala v poslednom štvrťroku 2023. Rok 2023 preto nepriniesol žiadne prekvapenia,“ konštatujú analytici.

Bratislavský trh s novostavbami uzavrel rok 2023 s 3240 voľnými bytmi v 85 projektoch. Väčšina developerov zaujala konzervatívnu stratégiu vyčkávania. „Priemerná jednotková cena ponúkaných bytov dosiahla 5 136 eur za meter štvrcový s DPH, počas roka sa tak zvýšila o 4,3 percenta,“ priblížili analytici s tým, že ide o výrazné zníženie rastu oproti predchádzajúcim rokom. Ceny bytov podľa nich zostali rovnaké ako na konci roku 2022.

O oživení trhu sa zatiaľ hovoriť nedá

Z hľadiska absolútnej ceny sa priemer dostal na 327-tisíc eur s DPH. Medziročne tak cena priemerného ponúkaného bytu v Bratislave vzrástla o 10,58 percenta. „Za týmto rastom však stála najmä mierna zmena štruktúry ponuky bytov od menších bytov v strednom a nižšom segmente k väčším bytom vo vyššom segmente,“ vysvetlili analytici. Prejavilo sa to aj na priemernej rozlohe ponúkaných bytov, ktorá vzrástla o 4,17 percenta, na 63,24 metra štvrcového.

Vlani sa predalo len 773 bytov, pričom priemerný predaj sa počas roka držal na úrovni okolo 180 bytov štvrťročne. „Záver roka bol o niečo silnejší s 213 predanými bytmi, no o oživení trhu sa zatiaľ hovoriť nedá,“ uvádzajú analytici. Priemerná jednotková cena predaných bytov predstavovala 4 767 eur za meter štvorcový s DPH. Priemerná absolútna cena predaných bytov dosiahla 306-tisíc eur a priemerná rozloha 63,97 metra štvrcového.

Dostupnosť bývania by sa mala zvýšiť

Hlavný analytik Bencont Investments Rudolf Bruchánik predpokladá v tomto roku zvýšenie dostupnosti bývania. „Základný trend, ktorý sa črtá posledné mesiace je kontinuálny pokles miery inflácie a postupný návrat k bežným hodnotám. To si už vyhodnotili aj centrálne banky a v roku 2024 sa tak očakáva postupný pokles základných úrokových sadzieb,“ poznamenal.

Pre realitný trh by to znamenalo pokles sadzieb hypotekárnych úverov, čo by zlepšilo dostupnosť bývania. „Tá sa, odhliadnuc od úrokových sadzieb, za posledný rok a pol zlepšila, keď ceny nehnuteľností stagnovali no mzdy obyvateľstva výrazne rástli,“ doplnil s tým, že očakávajú tiež postupné zlepšenie makroekonomického prostredia a nárast predaja novostavieb v Bratislave. Z hľadiska cien predpokladajú pokračovanie stagnácie.