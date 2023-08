Ministerstvo vyhlásilo štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov, zahrnulo aj úpravu komína a ďalšie zmeny

Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR) spolu so Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) vyhlásia 6. septembra štvrtú výzvu na obnovu rodinných domov. Informovali o tom predstavitelia MŽP a SAŽP na štvrtkovej tlačovej besede. Do novej výzvy bude možné po novom zahrnúť do nákladov aj úpravu komína, kotol na biomasu či batériové úložisko.

Výzva pre tisíce záujemcov

Štvrtá výzva bude otvorená pre 10-tisíc záujemcov. O finančný príspevok budú môcť požiadať prostredníctvom elektronického formulára na www.obnovdom.sk.

Zmena bude aj v tom, že žiadatelia budú mať po zaregistrovaní 90 kalendárnych dní na predloženie úplnej žiadosti, ktorej povinnou prílohou bude aj energetický certifikát pred obnovou alebo projektové energetické hodnotenie.

„Budovy môžu za spotrebu až 40-tich percent svetovej energie a sú zodpovedné za 36 percent emisií CO2 v Európskej únii. Na Slovensku situácia nie je lepšia. Napríklad každý tretí rodinný dom postavený pred rokom 2001 nemá obnovené okná, strechu či obvodový plášť,“ povedal Milan Chrenko, minister životného prostredia. Minister ďalej udáva, že výzva z plánu obnovy má aj nezanedbateľný zdravotný a ekonomický rozmer.

Vykurovanie tuhým palivom ako zdroj znečistenia

Dôvodom je podľa ministra to, že vykurovanie tuhým palivom predstavuje zdroj znečistenia ovzdušia v regiónoch. Náklady na bývanie tvoria v priemere štvrtinu výdavkov z rodinných rozpočtov. Elektrina, plyn a teplo majú na svedomí až 10 percent z výdavkov priemernej domácnosti.

„Asi neexistuje jasnejší príklad, keď zodpovednosť k zdraviu a životnému prostrediu reálne pomáha domácnostiam zvyšovať komfort a znižovať účty za energie. Špeciálne to platí, ak sa výzva stále viac otvára aj obnoviteľným zdrojom energií,“ podotkol Chrenko.

SAŽP doplnila aj podporu pre batériové úložiská a biomasové kotly na pelety. Naďalej zostáva podpora tepelných čerpadiel, solárnych kolektorov, fotovoltických panelov či systému rekuperácie.

„Financujeme 75 percent z celkových oprávnených výdavkov, ktoré sa určujú na základe jednotkových cien za m2 zateplenia alebo kW inštalovaného výkonu. Maximálna výška príspevku je 15-tisíc eur pri úspore 30-60 percent a 19-tisíc eur pri úspore nad 60 percent primárnej energie,“ dodal Matej Kerestúr, generálny riaditeľ SAŽP.