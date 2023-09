Mestá, v ktorých kraľujú bicykle, parky a elektrické vozidlá parkujú zdarma

Progresívne mestá menia betónové džungle na zelené oázy, kde príroda a moderný život idú ruka v ruke. Zelené metropoly sledujú faktory ako obnoviteľná energia, verejná doprava, čisté ovzdušie a recyklácia. A toto sú niektoré z nich.

Bicykel je tu kráľom dopravy

Amsterdam je hlavné mesto Holandska so silným záväzkom k udržateľnému rozvoju. Mesto podporuje bezmäsité stravovanie, minimalizuje použitie plastov a znižuje emisie uhlíka. Amsterdam sa snaží dosiahnuť 55% zníženie emisií CO2 do roku 2030 a chce sa stať prvým mestom v Európe s 95% bezemisným cieľom do roku 2050. Taktiež sa plánuje vzdať zemného plynu do roku 2040 a zabezpečiť, aby do roku 2030 bolo 80% domov poháňaných udržateľnou energiou.

V meste nájdete množstvo zelených plôch, múzeí a ekologických aktivít. Ľudia sem chodia na pikniky, bicyklujú sa, plavia sa po vode na solárne nabíjaných člnoch alebo vodných bicykloch.

Viedeň nie je len kultúrnym centrom, ale aj zeleným rajom. Mesto ponúka viac ako 20 000 požičaných bicyklov pre návštevníkov a miestnych obyvateľov a má bohaté zelené plochy a verejné parky. Toto mesto je ideálne pre chodcov a cyklistov.

Singapur, je známy svojou zelenou krásou a udržateľnými iniciatívami. Od roku 2008 platia prísne normy pre ekologické budovy a všetky existujúce budovy musia byť certifikované ako zelené, najmä kvôli jeho tropickému podnebiu.

Toto mesto je plné zelene, vrátane Gardens by the Bay, oázy v centre mesta s tropickými stromami, ktoré dosahujú do výšky 165 metrov, vrátane 18 „superstromov“ poháňaných solárnou energiou.

Singapur má mnoho strešných záhrad a systémov na recykláciu vody na čistenie odpadových vôd. Staré železničné trate sa premenili na zelenú cestu a mestské parky sa stávajú terapeutickými miestami pre starších obyvateľov.

Jedným z najekologickejších európskych miest je aj Štokholm, kde viac ako dve tretiny ľudí chodí do práce pešo alebo na bicykli. Obnoviteľné zdroje energie zabezpečujú viac ako polovicu elektrickej energie, a mesto má prísne normy pre energetickú účinnosť budov.

„Štokholm je sen pre urbanistov. Všetko tu funguje a vyzerá dobre,“ povedala autorka Janine di Giovanni.

Mesto pozostáva z 14 ostrovov a mnoho ľudí využíva trajekty na cestovanie do práce. Môžete sa pripojiť k miestnym na trajekte alebo si vziať kajak, ak chcete trochu cvičiť počas prehliadky.

Sen pre urbanistov

Štokholm má toľko parkov a zelene, že viac ako 80% obyvateľov žije vo väčšom okruhu od zelene.

Reštaurácie v Štokholme sú známe používaním čerstvých miestnych surovín, známy je historický trh z roku 1888, ktorý predáva výlučne miestne produkty vrátane chleba, syrov, čokolády. Voda v meste je jedna z najčistejších na svete, pochádza z prírodných prameňov, pričom viac ako 95% pitnej vody je neupravená podzemná voda.

Island je jedinečné miesto s 11% územím pokrytým ľadovcami. Hlavné mesto Reykjavík je domovom 60% obyvateľov krajiny.

Island uplatňuje štandardy obnoviteľnej energie, využíva geotermálnu a vodnú energiu pre teplo, elektrinu a vodu v Reykjavíku. 90% energetických potrieb pochádza z obnoviteľných zdrojov.

Na Islande nájdete ekologické aktivity ako prechádzky po ľadovcoch, turistiku, rafting, kempovanie, jazdu na koni, prieskum jaskýň, pozorovanie vtákov a geotermálnu pláž. Reykjavíkom sa pohybujete pešo, na bicykli alebo mestskými autobusmi na vodík. Pre majiteľov elektrických vozidiel je parkovanie zdarma.

Aktívne kroky k zelenšiemu mestu podniká aj Paríž. Bolo v ňom vybudovaných 900 km cyklopruhov a uzavreli sa v ňom preto niektoré cesty pre dopravu. Dieselové autá budú zakázané od roku 2024 a do roku 2030 aj autá na plyn.

Pri pamiatkach ako je Hôtel de Ville, sa plánujú mestské lesy a 170 000 stromov sa má vysadiť do roku 2030 tak, aby zeleň pokrývala polovicu mesta. Mesto uľahčilo pravidlá pre výsadbu stromov. Paríž sa tiež plánuje zbaviť 140 000 parkovacích miest, aby sa stalo ešte zelenším a znížila sa doprava.

Množstvo parkov a podmienky pre peších, či kvalitné cyklotrasy buduje aj Berlín. Mesto podporuje elektrické vozidlá s viac ako 400 nabíjacími stanicami a plánuje ich rozšíriť. Využíva obnoviteľné zdroje energie a recykláciu.

Na záver sa posuňme sa na západ

Rôzne možnosti verejnej dopravy ponúka kalifornské San Francisco, vrátane lanoviek, železníc, autobusov a trajektov. Mesto podporuje solárne panely na nových budovách a zakázalo plastové tašky a plastové fľaše na vodu.

Aj hlavné mesto USA, Washington, D.C., má veľa zelených miest. 1700 hektárový Rock Creek Park, kde nájdete prírodné centrum a možnosti na jazdu na koni a prechádzky. Washington, D.C. je známe bohatou kultúrou stravovania a farmárskymi trhmi ako Arlington Farmers Market a Foggy Bottom Market. Hoci je mesto čisté, je tu priestor na zvýšenie počtu odpadových košov, recyklačné nádoby a parky najmä na juhovýchode mesta.