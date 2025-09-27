Mestá a obce majú pri obnove verejných budov najväčší problém s financiami, trápi ich aj projektová dokumentácia

Slovenská rada pre zelené budovy (SKGBC) zisťovala pripravenosť slovenských miest a obcí na obnovu verejných budov.
„V prieskume, do ktorého sa zapojilo vyše 800 obcí a miest sme zistili, že takmer všetky majú vo svojom vlastníctve budovu, ktorá potrebuje obnovu a takmer polovica z nich plánuje v najbližších troch rokoch výstavbu, prístavbu alebo nadstavbu verejnej budovy, „ uviedol člen predstavenstva SKGBC Miroslav Zliechovec.
Najväčším problémom sú financie
Ako dodal, prieskum potvrdil, že najčastejší problém pri príprave obnovy alebo výstavby verejných budov je nedostatok financií.
„Ďalším najčastejšie uvádzaným problémom je nepripravená projektová dokumentácia a nedostatok času na jej prípravu po vyhlásení výzvy,“ poznamenal s tým, že väčšina slovenských miest a obcí plánuje pri obnove alebo výstavbe verejných budov využiť granty, teda prostriedky štátneho rozpočtu alebo zdroje EÚ v kombinácii s vlastnými zdrojmi
Do prieskumu sa zapojilo 854 miest a obcí, čo predstavuje významnú a reprezentatívnu vzorku z celkového počtu takmer 3-tisíc miest a obcí na Slovensku.
Realizácia priniesla množstvo výziev
Prieskum realizovala SKGBC spolu s Asociáciou prednostov úradov miestnej samosprávy v Slovenskej republike a s Regionálnymi centrami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR formou krátkeho dotazníka v mesiaci jún a jeho kompletné výsledky budú čoskoro zverejnené.
„Obnova verejných budov sa v posledných rokoch stala jednou z kľúčových oblastí investícií z európskych aj národných zdrojov. Hoci boli a sú dostupné viaceré finančné mechanizmy – od eurofondov, cez zdroje z Plánu obnovy a odolnosti až po Modernizačný fond – realizácia projektov priniesla množstvo výziev, ako sú administratívne prekážky, rôzne pravidlá naprieč výzvami či časové obmedzenia,“ uviedla riaditeľka spoločnosti Finlinea Dana Behulová.
SKGBC organizuje 15. ročník série podujatí venovaných udržateľnej výstavbe s názvom Týždeň zelených budov 2025. Hlavnými témami odborných podujatí sú nové trendy v stavebníctve a nízkouhlíkové riešenia, obnova verejných budov, zelené fasády a udržateľné hospodárenie s vodou.
Podujatia na Slovensku nadväzujú na Svetový týždeň zelených budov (World Green Building Week), ktorý organizujú rady zelených budov po celom svete.