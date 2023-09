Mala by budúca vláda podporovať výstavbu nájomných bytov? Väčšina občanov Slovenska je za

Prevažná väčšina občanov Slovenska si myslí, že by budúca vláda mala podporovať výstavbu nájomných bytov so štátom regulovaným nájomným. Myslí si to 88,6 percenta opýtaných. Z nich 59,1 percenta si myslí, že by určite mala a 29,5 percenta je názoru, že by asi mala.

Vyplynulo to z prieskumu agentúry Ako pre reláciu televízie Joj24 Volebná encyklopédia Slovenska. Agentúra vykonávala prieskum od 7. do 14. augusta na vzorke tisíc respondentov.

Len 8,6 percenta respondentov si myslí, že by budúca vláda nemala podporovať výstavbu nájomných bytov so štátom regulovaným nájomným. Z toho 3,2 percenta si myslí, že by určite nemala a 5,4 percenta uviedlo, že by vláda asi nemala podporovať výstavbu nájomných bytov so štátom regulovaným nájomným.

Respondenti, ktorí sú za to, aby vláda podporovala výstavbu nájomných bytov, sú mierne nadpriemerne ženy, starší ľudia nad 50 rokov, ľudia s najnižším vzdelaním, obyvatelia Košického, Trenčianskeho, Banskobystrického a Nitrianskeho kraja a tiež voliči strán Republika, Smer-SD, Hlas-SD, Sme rodina a koalície OĽaNO a priatelia.