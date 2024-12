Letecký úrad varuje pred výstavbou najvyššieho mrakodrapu USA

Americký letecký úrad varuje pred možnými komplikáciami pri výstavbe najvyššieho mrakodrapu v USA. Plánovaná výška Legends Tower v Oklahoma City podľa portálu dezeen.com znepokojuje riaditeľa miestneho letiska, ktorý upozorňuje na potenciálne bezpečnostné riziká.

„Riaditeľ miestneho letiska Jeff Mulder vyjadril svoje obavy v liste adresovanom Federálnemu úradu pre letectvo (FAA) týkajúce sa plánovaného supervysokého mrakodrapu Legends Tower v Oklahoma City,“ uvádza portál. Veža vysoká 581 metrov sa má stať najvyšším mrakodrapom USA.

Legends Tower, Oklahoma City www.facebook.com

Zasahuje do vzdušného priestoru letísk

Mulder upozorňuje, že výška mrakodrapu by mohla predĺžiť cestovné časy, spôsobiť nepriaznivé zmeny v letových plánoch a vytvoriť problémy s bezpečnosťou letov v metropolitnej oblasti. Jeho obavy sa týkajú umiestnenia veže, ktoré zasahuje do vzdušného priestoru letiska Will Rogers, ale aj ďalších.

„Hoci Mulder tvrdí, že list nemá byť podporou ani odporom k projektu, FAA zatiaľ na jeho tvrdenia nereagovala, čo vedie k ďalším oneskoreniam,“ konštatuje portál. Scot Matteson, zakladateľ Matteson Capital a developer projektu priznal, že určité námietky očakávali.

„Čakáme na úplnú správu od FAA, ktorú by sme mali dostať do konca tohto mesiaca,“ uviedol a pripustil, že veža by mohla byť o niečo nižšia, ako bolo pôvodne plánované. A to aj napriek tomu, že miestna vláda jej povolila neobmedzenú výšku.

Projekt Legends Tower čelí, podobne ako iné rozsiahle projekty v Oklahome, možným oneskoreniam, pričom dôvody zahŕňajú nerealistické očakávania a byrokraciu. S prvou fázou projektu plánujú začať v roku 2025, avšak tá nezahŕňa samotnú vežu.