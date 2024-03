Laureátom Pritzkerovej ceny za architektúru sa stal Japonec Yamamoto

Riken Yamamoto z japonskej Jokohamy bol vyhlásený za laureáta Pritzkerovej ceny za architektúru za rok 2024. Vo svojom diele spája verejný a súkromný svet a podporuje tak harmóniu medzi ľuďmi, i keď sú v mnohých veciach odlišní.

Pritzkerova cena je známa ako celosvetovo najprestížnejšie ocenenie v oblasti architektúry. Udeľuje sa architektovi alebo architektke, ktorým sa podarilo vytvoriť projekty, ktoré nie len vynikajú svojou formou, ale majú aj víziu, sú významným prínosom pre ľudstvo a životné prostredie. Toto ocenenie bolo prvýkrát udelené v roku 1979 a je často považované za ekvivalent Nobelovej ceny v oblasti architektúry.

Pangyo housing, Kórejská republika www.archdaily.com

Yamamoto ako architekt definuje komunitu ako „pocit zdieľania jedného priestoru“. Jeho cieľom je spojiť verejný a súkromný svet a podporiť tak harmóniu medzi ľuďmi, aj keď sú v mnohých veciach odlišní. Pre neho je komunita zdieľanie priestoru a myslí si, že ľudia by nemali žiť oddelene od svojich susedov, bez kontaktu. Namiesto toho chce spojiť rôzne kultúry, históriu a potreby generácií. Chce, aby moderná architektúra a medzinárodný vplyv pomáhali budúcemu životu a podporovali spoločenstvá.

Život a začiatky laureáta narodeného v Pekingu

Riken Yamamoto sa narodil v 1945 v Pekingu a po skončení druhej svetovej vojny sa presťahoval do okohamy. Ako architekt sa už od detstva zaujímal o rovnováhu medzi verejným a súkromným životom. Jeho otec zomrel, keď mal len päť rokov, takže mal málo informácií o jeho kariére. Yamamoto sa pôvodne snažil kopírovať jeho cesty inžiniera, ale neskôr sa rozhodol ísť vlastnou cestou a venoval sa architektúre, ktorú na Nihonskej univerzite vyštudoval. Jeho vášeň pre architektúru začala už v mladom veku, keď navštívil starobylý chrám Kôfuku-ji v Nare a bol ohromený jeho symbolikou. Po ukončení štúdia architektúry založil v roku 1973 svoju vlastnú architektonickú kanceláriu Riken Yamamoto & Field Shop.

Riken Yamamoto www.telerama.fr

V prvých rokoch svojej kariéry cestoval autom po krajinách a kontinentoch so svojím mentorom Hiroši Harom a strávil celé mesiace v snahe spoznávať. Tieto cesty ho priviedli do rôznych krajín a kultúr, kde pochopil dôležitosť hraníc medzi verejným a súkromným priestorom. Svoje myšlienky pretavil do architektúry, navrhujúc domy a budovy, ktoré zjednocovali prírodné a zastavané prostredie.

Tvorivé roky a dôraz na komunitu

Riken Yamamoto sa vo svojich projektoch zámerne zaoberá čo najširšou škálou typov stavieb. Či už navrhuje súkromné domy alebo verejnú infraštruktúru, školy alebo hasičské stanice, mestské haly alebo múzeá, vždy je prítomný spoločenský rozmer. Jeho neustála pozornosť venovaná komunite vytvorila systémy verejných medzipriestorov, ktoré podnecujú ľudí, aby sa stretávali rôznymi spôsobmi. Napríklad celý priestor budovy Saitama Prefectural University v Japonsku (1999) je koncipovaný ako spoločenstvo a zároveň je dokonalým príkladom jeho majstrovstva.

Za svoju prácu získal množstvo ocenení a je uznávaný ako významná osobnosť v oblasti architektúry. Jeho budovy môžete nájsť nielen v Japonsku, ale aj v Číne, Kórei a Švajčiarsku.

Saitama Prefectural University, Japonsko www.riken-yamamoto.co.jp