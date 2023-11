Inovatívny ubytovací komplex s lietajúcimi blokmi mení životy robotníkov

Phu My, Vietnam – V srdci jednej z najrušnejších priemyselných zón vo Vietname vznikol projekt, ktorý prináša revolučnú zmenu v ubytovaní robotníkov – The Flying Block Hotel. Tento moderný komplex sa odvážnym dizajnom odlišuje od tradičných robotníckych ubytovní a kladie dôraz na zdravé bývanie a regeneráciu.

Čo robí The Flying Block Hotel takým špeciálnym?

Architekti z renomovaného ateliéru TAA DESIGN priniesli do Phu My niečo netradičné. Ich koncept „lietajúcich blokov“, ktorý je súčasťou každej ubytovacej jednotky, ponúka robotníkom unikátne spojenie pohodlia, súkromia a priameho kontaktu s prírodou. Tieto bloky sú vlastne striedavo rozmiestnené vystupujúce terasy a balkóny, ktorých zakomponovanie do objektu vytvára neobvyklý pixelový efekt. Plnia tak nielen praktickú, ale aj estetickú funkciu.

Komfort a súkromie na prvom mieste

Každá jednotka v The Flying Block Hotel má terasu alebo balkón s rozpätím od 2 do 3,5 metra. Tieto „lietajúce bloky“ sú navrhnuté tak, aby poskytovali súkromné ​​zóny pre relaxáciu a regeneráciu po náročnom pracovnom dni bez toho, aby obyvatelia bytu opustili pohodlie domova.

Živá vegetácia ako kľúčový prvok

Nápadité striedanie vystupujúcich terás a balkónov má aj iný význam, a to že umožňuje stromom rásť v plnej kráse. Vďaka tomuto dizajnu môže budova postupne získavať charakter vertikálneho lesa, ktorý poskytne nielen tieň, ale funguje tiež ako prirodzená zvuková bariéra.

Zdravšie prostredie proti priemyselnému smogu

The Flying Block Hotel prichádza s riešením pre zlepšenie mikroklímy v oblastiach ovplyvnených industriálnou činnosťou. Prítomnosť zelene výrazne prispieva k čistejšiemu vzduchu a tichšiemu prostrediu a je v prudkom kontraste s čo najbližšími závodmi ťažkého strojárstva.

Autori projektu dúfajú, že tento projekt osloví ďalších staviteľov ubytovacích a bytových komplexov, a to najmä v mestách výrazne zasiahnutých priemyselným znečistením.