Banksy poprvýkrát namaľoval maják. Tajomné miesto jeho nového diela je odhalené

V Marseille vzniklo jedno z jeho najosobnejších diel. To, kde sa nové dielo svetoznámeho streetartového umelca Banksyho nachádza, vystopovala až agentúra Associated Press. Banksy zdieľal svoje najnovšie dielo bez toho, aby prezradil jeho umiestnenie. Ide o jeho prvú prácu s motívom majáka, symbolom svetla, nádeje, ale aj samoty. Maľba je výnimočná nielen použitou technikou, ale aj nezvyčajnou dávkou osobnosti, ktorú do nej autor vložil.

Maják, ktorý „svieti“ len vďaka tieňu

Na stene je namaľovaný čiernobiely maják, ktorý akoby vrhal lúč svetla. No to najzaujímavejšie sa deje mimo samotnej maľby, pretože „svetlo“ vytvára tieň neďalekého pouličného stĺpika. Banksy tak opäť využil okolie ako súčasť svojho diela, čím potvrdil sebe vlastnú schopnosť prepojiť koncept, priestor aj symboliku do jedného celku.

Sprievodný text, „I want to be what you saw in me“, sa považuje za jedno z najosobnejších vyjadrení v Banksyho tvorbe. Nejde o politickú kritiku či spoločenský sarkazmus, ale o tichú výpoveď túžby a zraniteľnosti. Viacerí odborníci dielo interpretujú ako metaforu potreby vidieť sa v očiach druhých tak, ako si nás kedysi vážili, či už v partnerstve, v spoločnosti, alebo v sebe samom.

Prečo práve Marseille?

Marseille sa doteraz nespájalo s Banksyho zásahmi, o to prekvapivejšie bolo, keď sa dielo objavilo práve tam. Mesto je známe svojím pouličným umením a živou kultúrnou scénou, čo mohlo byť pre autora lákadlom. V okolí maľby sa objavil aj podpis „Yaze“, kanadského umelca, ktorý sa Banksym inšpiruje, čo podnietilo špekulácie o možnej pocte alebo spolupráci.

Silný obraz dneška

Motív majáka vytvoreného tieňom, v kombinácii s textom, vyvolal diskusiu aj medzi odborníkmi na vizuálnu komunikáciu. Dielo v sebe nesie posolstvo o potrebe byť oporou pre iných, hoci niekedy zápasíme s vlastnými pochybnosťami. V dobe informačného chaosu a emocionálneho vyčerpania pôsobí Banksyho maják ako výzva aj útecha zároveň.

Jeho nové dielo v Marseille nie je len vizuálne pôsobivé, je hlboké, osobné a zároveň brilantne premyslené. Využitím jednoduchého prvku ako tieňa pouličného stĺpika dokázal vytvoriť jedno z najsilnejších diel svojej kariéry. A možno práve preto ho mnohí označujú za najvýznamnejšie Banksyho dielo posledných rokov.