Autobusovú stanicu v Bratislave čakajú zmeny, pribudne eskalátor aj nová čakáreň

Autobusovú stanicu na bratislavských Nivách čakajú tento rok významné zmeny. Developer HB Reavis informoval, že pre väčší komfort cestujúcich pribudne nový eskalátor z prízemia Nivy centra, ako aj travelátor z podzemného parkoviska. Redizajnom prejdú aj vstupné dvere.

Zefektívnením plošného a priestorového využitia plochy sa podľa investora vylepšia klimatické podmienky stanice. „Vzduchotechnické zariadenia s adiabatickým spôsobom chladenia zabezpečia počas letných dní vďaka optimalizácii celkových priestorov trojnásobne viac čerstvého vzduch,“ priblížil developer.

AS NIVY Zdroj: HB Reavis

Služby pre zákazníkov a nová čakáreň

V rámci úprav priestorov pribudnú služby pre zákazníkov, ale aj nová čakáreň. Súčasťou zmien bude vytvorenie ďalších možností prístupu do AS Nivy pre cestujúcich. Najdôležitejšou zmenou bude nový eskalátor z prízemia a travelátor z podzemného parkoviska. Oba budú ústiť do autobusovej stanice.

Stanica sa zároveň pripraví na nové 18-metrové kĺbové autobusy, ktoré si vyžadujú prehĺbené nástupné ostrovčeky. Po minuloročnom testovaní ich plánuje do prímestskej dopravy zaradiť Bratislavský samosprávny kraj. Prípravné práce súvisiace s úpravou priestorov sa začnú v polovici mája, trvať by mali približne rok.

„Stavebné práce sú naplánované tak, aby v čo najmenšej miere obmedzovali cestujúcich,“ vysvetlila hovorkyňa Nivy centra Beáta Móriová.Cestujúci budú mať počas realizácie prác aj naďalej k dispozícii úschovňu batožín, lavičky s možnosťou USB nabíjania, bezbariérové toalety či Lounge salónik.