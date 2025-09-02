Pavol Kožík: Kuba sa otvára. Keď odložíte predsudky, uvidíte príležitosti na každom kroku - ROZHOVOR

Panika vás v biznise nikam neposunie, treba rozvahu, čas a najmä ľudí, ktorým môžete veriť.
Investičná skupina Proxenta na Kube uzavrela 25‑ročný kontrakt na spoločný podnik v spracovaní kakaa, v ktorom drží väčšinový, 51-percentný podiel.
Projekt v meste Baracoa nadväzuje na potravinársky závod v Caibariéne (Kajbarien) a prepája sa s výrobou v Galante. Pavol Kožík v rozhovore pre agentúru SITA v podcaste Má to Filipa vysvetľuje, prečo vstúpil do kakaového biznisu na Kube, aké synergie tým vytvára s existujúcimi fabrikami a čo radí podnikateľom, ktorí chcú v náročných teritóriách podnikať.
Baracocoa S.A.: 51 % na 25 rokov
Hovorí o troch rokoch vyjednávaní, ale tiež o tom, ako zvládajú logistiku či energiu, a prečo chce pri Kube rozbehnúť „inkubátor“ pre ďalších investorov.
Proxenta uzavrela dohodu s kubánskou vládou o vytvorení spoločného podniku, bude spracovávať kubánske kakao
„Je to náš druhý projekt podpísaný na Kube so štátom – spoločný podnik zahraničná investícia verzus domáce prostredie… v meste Baracoa je ‚jediná fabrika na spracovanie kakaa‘ a sme v nej 51‑percentný akcionár s väčšinou v predstavenstve. V Hoteli Nacional de Cuba sme podpísali kontrakt na 25 rokov,“ opisuje Kožík podpis dohody, ktorý prebehol 13. augusta 2025.
Ide podľa neho o produkt s dlhodobým dopytom: „Osem miliárd ľudí a obmedzené množstvo kakaa… cena na trhoch láme rekordy. Cítime výnimočnosť a vidíme, kde všade nám to otvára dvere.“
37 kôl pripomienok a záväzok dodávať aj doma
Cesta k podpisu bola maratón: „Dohodli sme sa, že časť produkcie pôjde aj na kubánsky trh, nie všetko sa bude exportovať… rokovania trvali tri roky a zmluva bola číslo 37 – toľkokrát sa vracala s pripomienkami rezortov,“ priblížil Kožík.
Synergie: Caibarién + Baracoa + Galanta
Nový kakaový projekt nadväzuje na už rozbehnutú výrobu: „Od roku 2019 máme závod v Caibariéne (Kajbarien), kde vyrábame oplatky, sušienky, raňajkové cereálie a pribudnú cukríky. Komodita kakao nám vytvára logické väzby – a spájame to s galantskou fabrikou, kde vyrábame proteínové tyčinky pre vlastnú značku aj pre zákazníkov,“ vysvetľuje zakladateľ a majiteľ investičnej skupiny Proxenta
Logistika a energia bez príkras: plán vlastnej elektriny
Podnikať na Kube znamená akceptovať iné štandardy a riešiť praktické prekážky: „Obmedzené množstvo benzínu a nafty – logistiku musíte nastaviť s externým štátnym dodávateľom. Elektrina je problém, preto v Baracoa plánujeme vlastný zdroj energie – „pravdepodobne fotovoltiku alebo mix so vetrom“ – aby bol podnik *čo najviac energeticky nezávislý,“ hovorí Kožík.
„Kuba sa dnes dolarizuje“
Kožík zdôrazňuje, že realita na ostrove sa mení: „Kuba sa dnes dolarizuje… predávame za doláre v reťazcoch. Ľudia podnikajú, čo bolo ešte pred pár rokmi tabu. Vláda vie, že priame zahraničné investície sú budúcnosť a prispôsobuje podmienky,“ dodáva. V prostredí rastúcej dolarizácie sa exportne orientované projekty vedia jednoduchšie financovať a plánovať.
Konkurencia a ciele: 100 miliónov dolárov v Caibariéne
Ambícia je jasná: „V Caibariéne sa chceme objemovo dostať na tržby 100 miliónov dolárov. V Baracoa to bude menej – fabrika je menšia. Kúpili sme si roky – rekonštrukcie, tendre, technológie máme za sebou a vieme ísť rýchlejšie,“ uviedol Kožík a dodal, že na Kube pôsobí vyše sto zahraničných spoločných podnikov a konkurenčné prostredie sa prirodzene formuje.
Inkubátor pre ďalších investorov
Proxenta nechce byť na Kube sama: „Po desiatich rokoch pôsobenia nemá zmysel čakať. Chcem rozbehnúť Inkubátor – projekt so zelenou od slovenskej aj kubánskej vlády. Ponúkneme naše skúsenosti, aby sa iní vyhli chybám a aby Kuba profitovala aj z iných investícií,“ vraví Kožík. „Insiderské informácie“ o Kube si podľa neho „nikde neprečítate“ – treba sa pýtať tých, čo tam reálne podnikajú.
Najdôležitejšia lekcia: trikrát si preverte človeka
Na záver jedna jednoduchá, ale draho zaplatená rada: „Trikrát si preverte človeka, s ktorým idete robiť. Najväčšie straty v živote prišli kvôli nesprávne identifikovaným ľuďom – stojí to peniaze, úsilie aj čas,“ zosumarizoval.
Čo sa ešte dozviete vo videu:
- Ako vznikol právny rámec spoločného podniku a prečo sa rokovalo tri roky v 37 kolách
- Prečo dáva Baracoa zmysel práve v kakau – a čo znamenajú rekordné ceny kakaa v rokoch 2024/2025 pre biznis model
- Ako si Proxenta nastavila synergie medzi Caibariénom, Baracoou a Galantou
- Ako funguje „energetická nezávislosť“ v praxi – fotovoltika/vietor ako poistka voči výpadkom
- Prečo vidí v Kube investičné okno a ako chce pomôcť ďalším cez Inkubátor