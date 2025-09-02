Pavol Kožík: Kuba sa otvára. Keď odložíte predsudky, uvidíte príležitosti na každom kroku - ROZHOVOR

Rozhovor s Pavlom Kožíkom, zakladateľom a majiteľom investičnej skupiny Proxenta.
Filip Kováč
4 min. čítania
Slovensko Ekonomika Ekonomika z lokality Slovensko

Panika vás v biznise nikam neposunie, treba rozvahu, čas a najmä ľudí, ktorým môžete veriť.

— Pavol Kožík, zakladateľ a majiteľ investičnej skupiny Proxenta

Investičná skupina Proxenta na Kube uzavrela 25‑ročný kontrakt na spoločný podnik v spracovaní kakaa, v ktorom drží väčšinový, 51-percentný podiel.

Projekt v meste Baracoa nadväzuje na potravinársky závod v Caibariéne (Kajbarien) a prepája sa s výrobou v Galante. Pavol Kožík v rozhovore pre agentúru SITA v podcaste Má to Filipa vysvetľuje, prečo vstúpil do kakaového biznisu na Kube, aké synergie tým vytvára s existujúcimi fabrikami a čo radí podnikateľom, ktorí chcú v náročných teritóriách podnikať.

Baracocoa S.A.: 51 % na 25 rokov

Hovorí o troch rokoch vyjednávaní, ale tiež o tom, ako zvládajú logistiku či energiu, a prečo chce pri Kube rozbehnúť „inkubátor“ pre ďalších investorov.

„Je to náš druhý projekt podpísaný na Kube so štátom – spoločný podnik zahraničná investícia verzus domáce prostredie… v meste Baracoa je ‚jediná fabrika na spracovanie kakaa‘ a sme v nej 51‑percentný akcionár s väčšinou v predstavenstve. V Hoteli Nacional de Cuba sme podpísali kontrakt na 25 rokov,“ opisuje Kožík podpis dohody, ktorý prebehol 13. augusta 2025.

Ide podľa neho o produkt s dlhodobým dopytom: „Osem miliárd ľudí a obmedzené množstvo kakaa… cena na trhoch láme rekordy. Cítime výnimočnosť a vidíme, kde všade nám to otvára dvere.“

37 kôl pripomienok a záväzok dodávať aj doma

Cesta k podpisu bola maratón: „Dohodli sme sa, že časť produkcie pôjde aj na kubánsky trh, nie všetko sa bude exportovať… rokovania trvali tri roky a zmluva bola číslo 37 – toľkokrát sa vracala s pripomienkami rezortov,“ priblížil Kožík.

Synergie: Caibarién + Baracoa + Galanta

Nový kakaový projekt nadväzuje na už rozbehnutú výrobu: „Od roku 2019 máme závod v Caibariéne (Kajbarien), kde vyrábame oplatky, sušienky, raňajkové cereálie a pribudnú cukríky. Komodita kakao nám vytvára logické väzby – a spájame to s galantskou fabrikou, kde vyrábame proteínové tyčinky pre vlastnú značku aj pre zákazníkov,“ vysvetľuje zakladateľ a majiteľ investičnej skupiny Proxenta

Logistika a energia bez príkras: plán vlastnej elektriny

Podnikať na Kube znamená akceptovať iné štandardy a riešiť praktické prekážky: „Obmedzené množstvo benzínu a nafty – logistiku musíte nastaviť s externým štátnym dodávateľom. Elektrina je problém, preto v Baracoa plánujeme vlastný zdroj energie – „pravdepodobne fotovoltiku alebo mix so vetrom“ – aby bol podnik *čo najviac energeticky nezávislý,“ hovorí Kožík.

„Kuba sa dnes dolarizuje“

Kožík zdôrazňuje, že realita na ostrove sa mení: „Kuba sa dnes dolarizuje… predávame za doláre v reťazcoch. Ľudia podnikajú, čo bolo ešte pred pár rokmi tabu. Vláda vie, že priame zahraničné investície sú budúcnosť a prispôsobuje podmienky,“ dodáva. V prostredí rastúcej dolarizácie sa exportne orientované projekty vedia jednoduchšie financovať a plánovať.

Konkurencia a ciele: 100 miliónov dolárov v Caibariéne

Ambícia je jasná: „V Caibariéne sa chceme objemovo dostať na tržby 100 miliónov dolárov. V Baracoa to bude menej – fabrika je menšia. Kúpili sme si roky – rekonštrukcie, tendre, technológie máme za sebou a vieme ísť rýchlejšie,“ uviedol Kožík a dodal, že na Kube pôsobí vyše sto zahraničných spoločných podnikov a konkurenčné prostredie sa prirodzene formuje.

Inkubátor pre ďalších investorov

Proxenta nechce byť na Kube sama: „Po desiatich rokoch pôsobenia nemá zmysel čakať. Chcem rozbehnúť Inkubátor – projekt so zelenou od slovenskej aj kubánskej vlády. Ponúkneme naše skúsenosti, aby sa iní vyhli chybám a aby Kuba profitovala aj z iných investícií,“ vraví Kožík. „Insiderské informácie“ o Kube si podľa neho „nikde neprečítate“ – treba sa pýtať tých, čo tam reálne podnikajú.

Najdôležitejšia lekcia: trikrát si preverte človeka

Na záver jedna jednoduchá, ale draho zaplatená rada: „Trikrát si preverte človeka, s ktorým idete robiť. Najväčšie straty v živote prišli kvôli nesprávne identifikovaným ľuďom – stojí to peniaze, úsilie aj čas,“ zosumarizoval.

Čo sa ešte dozviete vo videu:

  • Ako vznikol právny rámec spoločného podniku a prečo sa rokovalo tri roky v 37 kolách
  • Prečo dáva Baracoa zmysel práve v kakau – a čo znamenajú rekordné ceny kakaa v rokoch 2024/2025 pre biznis model
  • Ako si Proxenta nastavila synergie medzi Caibariénom, Baracoou a Galantou
  • Ako funguje „energetická nezávislosť“ v praxi – fotovoltika/vietor ako poistka voči výpadkom
  • Prečo vidí v Kube investičné okno a ako chce pomôcť ďalším cez Inkubátor
Podcast Má to Filipa si môžete vypočuť aj v obľúbených aplikáciách:
Spotify icon Apple podcast icon Youtube Music icon
Viac k osobe: Pavol Kožík
Firmy a inštitúcie: Proxenta
Okruhy tém: Rozhovory
Podcast: Video podcast Má to Filipa
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk