Vracia sa „domov“. Švédsko vymenovalo Angličana Pottera za nového trénera tamojšej reprezentácie

Švédsky futbalový zväz (SvFF) na post trénera tamojšieho národného tímu vymenoval bývalého kouča FC Chelsea či Brightonu Grahama Pottera. Ten vo funkcii nahradí Jona Dahla Tomassona, ktorého zväz odvolal minulý týždeň po troch prehrách v rade v rámci kvalifikácie o postup budúcoročné majstrovstvá sveta.
Tomasson bol odvolaný 14. októbra po tom, čo Švédsko získalo len jeden bod v prvých štyroch zápasoch kvalifikácie a vyhliadky severského tímu na postup sa ocitli v mizivej rovine. Potter, ktorého v septembri prepustili z West Ham United, dostal za úlohu zlepšiť výkony tímu, v ktorom figurujú hviezdni útočníci Alexander Isak z FC Liverpool a Viktor Gyökeres z londýnskeho Arsenalu.
Nie každý pozná celý príbeh môjho prestupu do Liverpoolu, upozornil švédsky topkanonier Isak
„Cieľom je vytvoriť optimálne podmienky na postup na majstrovstvá sveta v lete 2026,“ uviedol Švédsky futbalový zväz v stanovisku. Zmluva s Potterom platí počas aktuálneho kvalifikačného obdobia, vrátane zápasov proti Švajčiarsku a Slovinsku v novembri a prípadnej marcovej baráže. Ak Švédi napokon predsa len postúpia na MS 2026, Potterov kontrakt automaticky predĺžia aj na záverečný turnaj.
„K tejto úlohe pristupujem s veľkou pokorou, ale aj obrovskou inšpiráciou. Švédsko má fantastických hráčov, ktorí pravidelne podávajú dobré výkony v najlepších ligách sveta,“ povedal 50-ročný Potter, ktorý sa vracia do známeho prostredia. V rokoch 2011 až 2018 viedol tím z Östersundu a doviedol ho do najvyššej švédskej súťaže. Neskôr trénoval Swansea City, Brighton, FC Chelsea a West Ham United.