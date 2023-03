Volkswagen začne vyrábať elektrické Porsche Cayenne, bude prvým plne elektrifikovaným SUV modelom vyrábaným v Bratislave

V bratislavskom závode Volkswagen Slovakia sa bude vyrábať nové elektrické Porsche Cayenne. Ako informuje automobilka, aktuálne produkuje šesť SUV modelov štyroch koncernových značiek, elektrické Porsche Cayenne bude prvým plne elektrifikovaným SUV modelom vyrábaným v Bratislave. Fabrika tak pokračuje v zabezpečovaní budúcnosti závodu a zamestnanosti.

„Bratislavský závod odviedol v predchádzajúcich rokoch skvelú prácu. Budúci Cayenne bude prvým čisto elektrickým SUV, ktoré sa tam bude vyrábať. Som si istý, že tamojší tím sa na to precízne pripravuje a novú generáciu – hoci to je ešte ďaleko – prinesie na štart v príznačnej Porsche kvalite,“ povedal člen predstavenstva pre produkciu a logistiku značky Porsche Albrecht Reimold.

Ako doplnil predseda predstavenstva Volkswagen Slovakia Oliver Grünberg, dôvera značky Porsche v bratislavský závod je dôkazom odbornej kompetencie a dlhoročných skúseností. „Zároveň dokážeme ako multibrand závod efektívne využívať synergie v rámci koncernu,“ zdôraznil.

Športovo-úžitkové vozidlo Porsche Cayenne za začalo v bratislavskom závode vyrábať v roku 2002. V tom čase sa tu produkovala zmontovaná karoséria, ktorá smerovala do nemeckého Lipska na finálnu kompletizáciu. S treťou generáciou Porsche Cayenne prišla v roku 2017 do Volkswagen Slovakia investícia v objeme 800 mil. eur, ktorá smerovala do výstavby novej karosárne a montážnej haly pre produkty značky Porsche. Odvtedy sa na Slovensku vyrába Porsche Cayenne ako kompletné vozidlo. V roku 2019 k nemu na výrobnú linku pribudol ako druhý model Porsche Cayenne Coupé.

Volkswagen Slovakia vyrobil na Slovensku od roku 1991 viac ako 6,5 milióna vozidiel. Od svojho vzniku u nás spoločnosť preinvestovala vyše 5 mld. eur. Vyrába automobily Volkswagen Touareg, Audi Q7, Audi Q8, Porsche Cayenne, Porsche Cayenne Coupé, Volkswagen up!, Volkswagen e-up! a Škoda Karoq. Aktuálne sa pripravuje na nábeh nových produktov Volkswagen Passat a Škoda Superb. V závode v Martine sa produkujú komponenty pre prevodovky a podvozky.