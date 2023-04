Väčšina bojových obrnených vozidiel 8x8 Patria bude vyrobená na Slovensku, potvrdil Naď

Zo 76 bojových obrnených vozidiel 8×8 Patria bude 64 vyrobených na Slovensku. Na svojej sociálnej sieti to uviedol poverený minister obrany Jaroslav Naď (Demokrati) s tým, že transfer technológie už prebieha a všetko je pripravené na to, aby sa od budúceho mesiaca do prvých 12 vozidiel, ktoré budú vyrobené vo Fínsku, vyrábali komponenty na Slovensku.

Ako informoval šéf rezortu obrany, spoločnosť CSM Industry v Tisovci už prijala nových montážnikov. Dokopy tak vytvorí 40 pracovných miest.

„Spoločnosť spolupracuje s odbornými školami v Hnúšti či Revúcej, a to formou duálneho vzdelávania. Okrem toho už rekonštruujú halu, kde sa bude vozidlo montovať, tu investuje dva milióny fínska spoločnosť a ďalšie dva milióny priamo CSM Industry,“ priblížil Naď s tým, že prvé vozidlo vyrobené výlučne na Slovensku začnú vyrábať v septembri.

„Na projekte sa bude podvozkovou častou podieľať štátna Konštrukta – Defence, ktorá je primárnym subkontraktorom. Okrem toho na výrobe budú participovať ďalšie slovenské spoločnosti, čo prinesie stabilitu do podnikov napríklad v Dubnici nad Váhom či Skalici,“ vysvetlil minister obrany.