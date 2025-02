Taraba podporil dekarbonizáciu Oravských ferozliatinových závodov, nový projekt má zabepečiť využívanie biouhlíka - VIDEO

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR poskytlo stimul Oravským ferozliatinovým závodom (OFZ) v Istebnom vo výške 1,8 milióna eur na podporu dekarbonizácie výroby. Ako informoval podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba, tento projekt bude založený na využívaní biouhlíka, ktorý nahradí klasické uhlie.

Fabrike by to malo pomôcť ušetriť približne 20 miliónov eur ročne na emisných povolenkách a zároveň pomôcť im byť aj konkurencieschopnejší.

„Dekarbonizácia na Slovensku má veľkú prioritu, hlavne z dôvodu znižovania nákladov na výrobu. Projekt, ktorý sme navrhli envirorezortu, je založený na využívaní biouhlíka jeho náhradou za štandardné uhlie. Ak to bude fungovať, mohlo by nám to ušetriť v nákladoch na emisné povolenky približne 20 miliónov eur ročne. Pre nás je to životne dôležitý projekt a závisí aj od podpory z fondu obnovy, ktorý sme práve podpísali. Verím, že budúci rok budeme schopní preukázať aj výsledky,“ povedal Branislav Klocok, výrobný riaditeľ OFZ.

Energeticky náročné fabriky

Spresnil, že hlavnou úlohou je postavenie výrobného zariadenia na výrobu biouhlíka, čo je forma dreveného uhlia pochádzajúca z pilín a dreveného odpadu, ktorý premenia na brikety.

Podľa Tarabu, európske aj slovenské energeticky náročné fabriky strácajú konkurencieschopnosť a presúvajú svoje výroby do tretích krajín. Dodal, že je to dôsledok európskeho Green Dealu a vysokých cien elektriny.

„V tejto fabrike kedysi pracovalo až 600 ľudí, v súčasnosti je to iba 100. Podobne to môžeme vidieť pri oceliaroch, hlinikárne sme už zavreli a ferozliatinári sa s týmto trápia. Práve preto som navštívil aj túto fabriku, aby sme otvorene hovorili o tomto probléme,“ povedal šéf envirorezortu s tým, že celému priemyslu aj z tohto dôvodu zvýšili dotácie.

„Na porovnanie, predchádzajúca vláda dala v roku 2022 celému priemyslu 4,5 milióna eur, oproti 50 miliónom eur, ktoré sme dali už tento rok,“ povedal Taraba a zdôraznil, že priemysel je tu na to, aby vyrábal a vytváral zisky a nie, aby bol dotovaný.

„V Európe je to momentálne zle nastavené. Musíme sa vrátiť k tomu, aby firmy boli opäť sebestačné a rozvíjali sa. Ak by táto fabrika prepustila aj svojich posledných zamestnancov, tak by ich už asi ťažko našla,“ dodal.

Nová fabrika v Uzbekistane

Klocok objasnil, že ich spoločnosť otvára novú fabriku v Uzbekistane a tu už ostane len to, čo tu môžu nechať. „Náš záujem tu je ponechať čo najviac výroby, aj všetku. Výrobné zariadenia by sme tam nepresunuli, ale nakúpili nové. Avšak momentálne to tak nevyzerá. Ceny energií sú bohužiaľ výrazne vyššie a nemáme inú možnosť, ako presťahovať časť výroby. Snažíme sa však aspoň 50 % výroby zachovať na Slovensku,“ konštatoval výrobný riaditeľ továrne.

Taraba na záver dodal, že tento stimul poskytli ešte z dekarbonizačného fondu. Zároveň však vyjadril sklamanie nad nastavením tohto fondu pre jeho hraničný termín roka 2026, ako aj primárne určenie pre oceliarne U.S.Steel Košice.

„Dnes podpisujeme zmluvu a termín je hraničný. Určite v tomto budeme musieť komunikovať s Európskou komisiou, ako budeme projekt vyhodnocovať. Či už z pohľadu kolaudácie, alebo spustenia výroby. To bude pre nás kľúčové,“ uzavrel vicepremiér.