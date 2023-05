Stiebel Eltron otvoril v Poprade novú výrobnú halu, investícia dosiahne vyše 26 miliónov eur (foto)

Spoločnosť Stiebel Eltron Slovakia otvorila svoju novú výrobnú halu v priemyselnom parku v Poprade. Rozširuje tým produkciu tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody. Ide o súčasť investície, ktorá by mala dosiahnuť 26,2 milióna eur, pričom firma získala aj investičný stimul od Ministerstva hospodárstva SR vo výške 4,5 milióna eur vo forme úľavy na dani z príjmov.

Podnik plánuje aj naďalej rozširovať svoje výrobné kapacity a areál, pričom v nasledujúcich rokoch chce objem výroby zvýšiť až o 97 percent. V závode by zároveň malo v nasledujúcich dvoch rokoch pribudnúť 100 nových pracovných miest.

Z Popradu do celého sveta

V novej výrobnej hale na ploche 2 200 metrov štvorcových budú od septembra tohto roka vyrábať plechové dielce na výrobu tepelných čerpadiel na ohrev úžitkovej vody, ktoré z Popradu putujú do celého sveta. V priestoroch vzniká aj nový automatizovaný sklad.

„Areál podniku sa nedávno rozšíril o vyše 21-tisíc metrov štvorcových. Pripravujeme projektovú dokumentáciu pre stavbu ďalšej výrobnej haly určenej na výrobu tepelných čerpadiel a rekuperačných zariadení a ďalšie skladové haly,“ uviedol pri príležitosti otvorenia haly konateľ spoločnosti Peter Štrbian.

Podľa jeho slov tam zároveň chcú zmodernizovať, zoptimalizovať a zefektívniť výrobný proces. Zámerom je vyrábať produkty a zariadenia s vyššou pridanou hodnotou. Dodal, že na budúci rok spoločnosť očakáva obrat vo výške okolo 150 miliónov eur.

Nové pracovné príležitosti

Celková investícia spojená s rozširovaním výroby spolu so zaobstaraním nových technológií a strojných zariadení by mala dosiahnuť spomínaných 26,2 milióna eur. To prinesie aj nové pracovné príležitosti nielen pre obyvateľov Popradského okresu, ale podľa spoločnosti aj ďalším v okresoch Spišská Nová Ves, Kežmarok či Levoča, ktoré sú zaradené do zoznamu najmenej rozvinutých okresov.

„V súčasnosti závod zamestnáva 501 ľudí, no do konca roka 2024 očakávame nárast až na približne 600 zamestnancov. Nakoľko si výrazný rast výroby vyžaduje personálne posilnenie všetkých pozícií, uplatnenie u nás nájdu operátori výroby, konštruktéri, procesní inžinieri, skladníci, ale obsadzovať budeme aj pozície v oblasti riadenia výroby, kontroly kvality alebo nákupu,“ dodal Štrbian.