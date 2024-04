Výroba v priemysle naďalej stagnuje, podľa analytika ostáva pre slovenskú ekonomiku kľúčové Nemecko

Priemyselná produkcia zostala vo februári na Slovensku na rovnakej úrovni ako vlani. Až dve tretiny priemyselných odvetví, vrátane automobiliek, vykázali podľa Štatistického úradu SR medziročne nižší výkon.

Ďalej pokračoval výrazný prepad v ťažbe, kde produkcia klesla až o vyše 41 %. Súvisí to aj s odstavením ťažby uhlia v závere minulého roka a snahou Slovenska o využívanie čistejších zdrojov energie.

Medziročný rast v energetike, výrobe elektrických zariadení a potravín vykryli pokles v iných odvetviach, čím sa priemyselná produkcia dokázala udržať na porovnateľných úrovniach, ako vlani.

Rast v energetike

„Rast v energetickom sektore podľa nášho názoru súvisí s celoeurópskym trendom dopytu po zariadeniach na prepravu a skladovanie energie. Európa v minulom roku vykázala objem skladovania energie podľa výkonovej kapacity na historickej úrovni 10 GW,“ povedal analytik 365.bank Tomáš Boháček.

Len v samotnom Nemecku sa nainštalovalo vlani viac ako 500-tisíc rezidenčných batériových systémov. Podpora politiky EÚ v oblasti obnoviteľnosti energetických zdrojov, budú podľa analytika aj naďalej navyšovať dopyt u výrobcov, čo využívajú aj viaceré slovenské spoločnosti, vrátane najväčšieho producenta v sektore u nás.

Nízke tempo rastu priemyselnej výroby

„Celkovo vzaté, dlhodobý trend priemyselnej výroby na Slovensku v poslednom roku nevykazuje výraznejšie výkyvy, no tempo rastu ostáva utlmené. Podľa nášho názoru by takýto vývoj mohol zotrvať ešte do konca leta, kedy predstihové indikátory poukazujú na svižnejší rast ekonomiky,“ pokračoval Boháček.

Pre našu ekonomiku ostáva podľa neho kľúčové Nemecko, ktoré v priemysle stále nevykazuje rast ako v minulosti. No posledné údaje objednávok v priemysle poukázali podľa analytika na mierny odraz od dna, hoci jeho štruktúra ešte nedáva veľa priestoru pre čisto optimistické závery.

„Domnievame sa, že priemysel u nás by mohol začať vykazovať plošnejší rast niekedy ku koncu roka, no viac istoty by sme nadobudli až keď budú známe závery niektorých geopolitických udalostí, vrátane vývoja v čínskej ekonomike, či po amerických voľbách, ktoré dnes ponechávajú širokú škálu scenárov vývoja otvorenú,“ uzavrel Boháček.

Optimistické očakávania

V rámci prieskumu medzi slovenskými priemyselníkmi firmy súčasnú úroveň objednávok hodnotia ako výrazne oslabenú.

„Už niekoľko mesiacov však pozorujeme nárast optimizmu pri očakávaniach o budúcom trende priemyselnej výroby. Tieto očakávania sú dokonca vysoko optimistické vo výrobe dopravných prostriedkov, čo môže súvisieť aj s očakávaným postupným nábehom novej výroby v automobilkách a početných investíciách v tomto odvetví,“ skonštatoval analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák.

Očakávaný rast HDP

Predpokladá, že rast HDP v tomto roku dosiahne 2 % medziročne. Impulz zo zahraničného obchodu čaká najmä v závere tohto roka.

„Veľký vplyv bude mať oživenie eurozóny a najmä Nemecka, ktoré je našim najvýznamnejším obchodným partnerom. Jeho miery rastu HDP však v posledné kvartály vôbec neohurujú, čo nie je pozitívnou správou ani pre malé krajiny v okolí, ako Česko, Maďarsko a aj Slovensko,“ dodal Horňák.