Spoločnosť OESL International získala nepriamu kontrolu nad ContiTech Vibration Control Slovakia

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (PMÚ) dňa 25. novembra 2025 schválil koncentráciu, ktorou podnikateľ OESL International, LLC so sídlom v USA nadobúda výlučnú kontrolu nad viacerými spoločnosťami tvoriacimi tzv. OESL divíziu skupiny Continental. Súčasťou tejto koncentrácie je taktiež nepriame získanie kontroly nad slovenskými spoločnosťami ContiTech Vibration Control Slovakia s.r.o. a ContiTech Vibration Control, s.r.o. v likvidácii.
Skupina, do ktorej OESL International patrí, sa investične angažuje vo viacerých oblastiach vrátane technológií, médií a zábavy, spotrebného tovaru a priemyselnej výroby. Cieľové spoločnosti sú špecializované na výrobu automobilových komponentov, konkrétne sa zameriavajú na antivibračné systémy pre automobily, hadice a hadicové vedenia ako aj automobilové tesnenia.
Koncentrácia má konglomerátny charakter. PMÚ po dôkladnom posúdení postavenia všetkých účastníkov na relevantných trhoch v Slovenskej republike dospel k záveru, že táto transakcia nevyvoláva obavy z možného narušenia hospodárskej súťaže. Rozhodnutie úradu nadobudlo právoplatnosť dňa 27. novembra 2025.
Závod ContiTech Vibration Control v Dolných Vesteniciach vznikol v roku 1996. Je dodávateľom anti-vibračných prvkov širokému spektru zákazníkov od automobilového priemyslu, cez poľnohospodársku techniku až po lodný priemysel. Súčasťou závodu je aj vlastné výskumno-vývojové centrum.